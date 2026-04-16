Kenapa Motor 2 Tak Identik dengan Banyak Asap? Ternyata Ini Penyebabnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |15:04 WIB
Kenapa Motor 2 Tak Identik dengan Banyak Asap? Ternyata Ini Penyebabnya (Ilustrasi/Dok Suzuki)
JAKARTA - Kenapa motor 2 tak identik dengan banyak asap? Hal ini berbeda dengan motor 4 tak. 

Mesin motor bekerja dengan sejumlah proses, dari langkah hisap, kompresi, pembakaran, hingga pembuangan. Secara mekanisme, tidak ada perbedaan berbarti antara 2 tak dan 4 tak. 

Untuk motor 2 tak, mesin membutuhkan 2 gerakan piston untuk melakukan proses tersebut. Sementara mesin motor 4 tak membutuhkan 4 gerakan piston untuk menghasilkan tenaga. 

Dari cara kerjanya itu, komponen mesin 2 tak lebih ringkas. Mesin 2 tak tidak membutuhkan klep ini, klep out, maupun noken as. 

Meski begitu, melansir laman Suzuki, Kamis (16/4/2026), motor 2 tak membutuhkan 2 jenis oli. Keduanya adalah oli mesin dan samping. Oli samping tersebut untuk melumasi komponen mesin seperti ring piston, kruk as, piston, serta bearing kruk as. 

Lantaran membutuhkan pelumas, knalpot mesin 2 tak jadi lebih banyak mengeluarkan asap. Hal ini lantaran oli samping juga ikut terbakar di ruang mesin. Asap itu kemudian dikeluarkan melalui knalpot. 

Di sisi lain, mesin 4 tak cenderung tidak mengeluarkan asap. Jika ternyata motor mesin 4 tak mengeluarkan asap, berarti ada pertanda yang tak bisa diabaikan. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
