Kenapa Pajak Mobil dan Motor di Malaysia Lebih Murah? Ini Alasannya

JAKARTA - Kenapa pajak mobil dan motor di Malaysia lebih murah dibandingkan di Indonesia? Artikel ini akan mengulas alasan pajak mobil dan motor di Malaysia lebih murah dibandingkan di Indonesia.

Dalam pengenaan pajak kendaraan, dari informasi yang dihimpun Okezone, Selasa (14/4/2026), pemerintah Malaysia mengacu pada kapasitas mesin kendaraan. Hal ini berbeda dengan Indonesia. Penghitungan pajak berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB).

Perbedaan dasar pengenaan pajak ini membuat besaran biaya yang dikeluarkan untuk pajak terpaut cukup jauh.

Sebagai contoh, di Malaysia, kendaraan dengan kapasitas mesin di bawah 1.000 cc pajak tahunannya 20 ringgit atau sekitar Rp86 ribu.

Sementara kendaraan dengan kapasitas mesin 1.400-1.600 cc pajak tahunannya 90 ringgit atau sekitar Rp389 ribu.