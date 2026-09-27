3 Motor Bebek Tahan Banting untuk Bawa Beban Berat

JAKARTA — Tiga motor bebek tahan banting untuk membawa beban berat menarik untuk dibahas. Di tengah gempuran kendaraan listrik, motor bebek tetap tidak kehilangan pamornya sebagai kendaraan yang paling diandalkan soal urusan hemat bahan bakar dan ketangguhan mesin. Jenis kendaraan ini sangat cocok bagi pengguna yang mencari armada tangguh di segala medan, minim biaya perawatan, sekaligus ramah di kantong.

Memilih sepeda motor untuk mobilitas harian bukan sekadar gaya hidup, melainkan tentang efisiensi jangka panjang. Agar tidak salah pilih, berikut tiga kriteria yang wajib diketahui pembeli sebelum menentukan motor harian yang ideal: efisiensi bahan bakar, performa mesin yang tangguh dan awet, serta kemudahan akses suku cadang.

Berikut tiga pilihan motor bebek yang layak dipertimbangkan:

Suzuki All New Satria F150

Tampil makin agresif, Satria F150 dibekali mesin 147,3 cc DOHC berteknologi injeksi yang menjamin performa bertenaga sekaligus tetap irit bahan bakar. Karakter sporty motor ini kian ditegaskan lewat penyematan lampu utama LED dan panel instrumen digital modern. Di pasar Indonesia, motor ini dibanderol mulai dari Rp29 jutaan.

Honda Supra GTR 150

Tidak mau kalah, Honda mengandalkan Supra GTR 150 yang mengusung desain tajam dan mesin 149,16 cc yang dipadukan dengan transmisi 6-percepatan. Ditopang kapasitas tangki bahan bakar mencapai 4,5 liter, motor ini dirancang tangguh untuk melahap rute jarak jauh dengan nyaman.