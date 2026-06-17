Motor Bebek Yamaha Edisi Khusus Meluncur, Segini Harganya

JAKARTA - Yamaha meluncurkan motor bebek 135 LC model tahun 2026. Selain itu, ada pula edisi khusus perayaan 20 tahun model tersebut.

Motor bebek Yamaha 135 LC 2026 meluncur di pasar Malaysia. Sejak pertama kali meluncur pada 2006, motor bebek ini menjadi salah satu yang populer.

Edisi Khusus 20 Tahun

Yang menarik, Yamaha 135 LC edisi khusus 20 tahun juga meluncur. Melansir Greatbikers, Rabu (17/6/2026), model khusus ini hadir dengan warna yang khusus pula yakni biru langit.

Model ini hanya diproduksi sebanyak 5.000 unit dan masing-masing memiliki nomor seri unik. Model ini juga dilengkapi keranjang depan berdesain khusus HUT ke-20, juga dengan nomor seri.

Yamaha 135 LC (Motosaigon vn via greatbikers)

Selain edisi khusus, Yamaha 135LC 2026 standar juga mendapatkan tiga warna baru. Ketiganya adalah Matador Red, Tank White, dan Samba Green.

Meskipun ini model tahun 2026 dan termasuk edisi khusus ulang tahun ke-20, Yamaha 135LC sebagian besar mempertahankan fondasi mekanis aslinya. Tidak ada perubahan besar pada mesin atau sasis.

Yamaha 135LC 2026 menggunakan mesin 135cc silinder tunggal, 4-tak, berpendingin air dengan injeksi bahan bakar EFI dan memenuhi standar emisi Euro 4.

Mesin ini menghasilkan daya maksimum 12,4 hp pada 8.000 rpm dan torsi maksimum 12,2 Nm pada 6.000 rpm, yang disalurkan melalui transmisi 4-speed dan penggerak rantai.