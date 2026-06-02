Viral di Medsos, Bagasi Yamaha Grand Filano Jadi Sorotan

JAKARTA - Yamaha Grand Filano merupakan salah satu skutik yang laris di pasaran. Model ini disertai kapasitas bagasi yang besar.

Di atas kertas, Yamaha Grand Filano memiliki kapasitas bagasi 27 liter. Ini lebih besar dibandingkan Yamaha NMax yang memiliki bagasi berkapasitas 25 liter.

Keberadaan kapasitas bagasi yang luas ini dapat menunjang penggunanya untuk membawa barang-barang.

Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, tampak keberadaan bagasi besar ini dapat memuat sejumlah barang tanpa kantong.

Dalam video itu, tampak pengguna hendak belanja sayur. Namun, karena takut belanjaannya salah, ia membeli banyak sayur secara berlebihan hingga terlihat seperti motor pengantar stok warteg keliling.

Ada pula video lainnya yang ramai di media sosial. Tampak sepasang kekasih sedang berboncengan sepeda motor.

Sang pria duduk fokus menyetir di bagian depan. Sementara perempuan duduk sejauh mungkin di

ujung jok sambil bermain ponsel.

Suasana canggung tampak ketika motor melewati polisi tidur. Namun, keduanya tetap gengsi untuk saling berpegangan.

Yamaha Grand Filano dibekali mesin 125cc Blue Core Hybrid. Mesin itu mampu memuntahkan tenaga 8,18 TK di 6.500 RPM dan torsi 10,4 Nm.

Secara dimensi, Grand Filano memiliki panjang 1.820mm, lebar 685 mm, dan tinggi 1.155mm. Jarak terendah ke tanah 125 mm, tinggi joknya 790mm. Model ini memiliki bobot 100 kg.