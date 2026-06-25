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DFSK E5 Plus Raup Ratusan Pemesanan dalam Sehari

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |20:00 WIB
DFSK E5 Plus Raup Ratusan Pemesanan dalam Sehari
DFSK E5 Plus Raup Ratusan Pemesanan dalam Sehari (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - DFSK E5 Plus resmi diperkenalkan di Indonesia. Model plug in hybrid electric vehicle (PHEV) pertama DFSK di Indonesia ini telah meraup ratusan pemesanan sejak pre-booking dibuka. 

PT Sokonindo Automobile selaku APM DFSK di Indonesia telah membuka pre-booking E5 Plus sejak pada 23 Juni lalu. Pihaknya membuka booking fee secara simbolis hanya Rp5 ribu. 

Diketahui, kini pasar PHEV di Indonesia semakin ramai. Segmen ini juga terus berkembang dalam beberapa waktu belakangan. 

Teknologi dan beragam model PHEV telah dipasarkan di Indonesia. Dengan hadirnya DFSK 45 Plus, pasar PHEV semakin ramai. 

Melihat respons pasar pada tahap awal pre-booking ini, DFSK semakin optimistis jelang peluncuran resmi DFSK E5 Plus di ajang GIIAS 2026.

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Topik Artikel :
DFSK E5 Plus Mobil DFSk DFSK
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