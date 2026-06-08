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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

TikTok Bantah Kabar Peluncuran Mobil atau Merek Baru 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |14:57 WIB
TikTok Bantah Kabar Peluncuran Mobil atau Merek Baru 
Mobil "Tiktok" yang dirumorkan (foto: Jiemian, Bytedance, Landian, Dimodifikasi oleh CarNewsChina)
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JAKARTA - Perusahaan induk TikTok, ByteDance, membantah rencana untuk meluncurkan mobil dengan Seres Group, produsen mobil di balik AITO. ByteDance juga menegaskan tidak ada peluncuran mobil atau merek baru yang direncanakan.

Dalam pernyataannya, raksasa teknologi China itu menyampaikan empat poin utama. Keempat poin itu adalah sebagai berikut, sebagaimana melansir Car News China, Senin (8/6/2026): 

1. ByteDance tidak memiliki rencana untuk meluncurkan mobil atau merek baru.

2. “Saidou” bukanlah merek mobil yang diluncurkan oleh ByteDance atau Dola (Doubao) AI.

3. ByteDance tidak memiliki saham di Saidou.

4. Dola (Doubao) dan Volcano Engine fokus pada kokpit pintar dan teknologi AI untuk industri otomotif.


Rumor tentang peluncuran mobil baru muncul setelah restrukturisasi Chongqing Landian Technology, anak perusahaan Seres, yang menghasilkan terciptanya merek baru, “Saidou Technology”. Langkah ini membawa suntikan modal sebesar 6,67 miliar yuan (952,9 juta USD) dari beberapa investor, terutama Wending Investment, lengan investasi strategis CATL.

 

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Topik Artikel :
mobil Tik Tok Mobil Tik Tok
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