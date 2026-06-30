Musim Libur Sekolah, Ini 3 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Bepergian

Musim Libur Sekolah, Ini 3 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Bepergian (Ilustrasi)

JAKARTA - Pada momen libur kenaikan sekolah, banyak keluarga mulai merencanakan perjalanan ke berbagai destinasi wisata. Saat bepergian, mobil sport utility vehicle (SUV) biasanya menjadi salah satu pilihan favorit masyarakat.

Pasalnya, SUV biasanya memiliki kapasitas yang luas, tangguh di berbagai medan, serta nyaman saat aktivitas bepergian bersama keluarga.

SUV dengan tiga baris jok semakin diminati karena kemampuannya mengakomodasi berbagai kebutuhan pengguna sekaligus memberikan ruang bagasi yang lebih luas dibandingkan Multi Purpose Vehicle (MPV). Sementara itu, SUV di segmen compact juga menjadi pilihan masyarakat perkotaan.

Sebelum bepergian, para pengguna SUV diimbau untuk mempersiapkan kendaraannya secara optimal. Hal ini agar perjalanan lancar dan selamat sampai tujuan.

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum bepergian saat libur sekolah:

1. Siapkan Perlengkapan Darurat

Pengguna SUV disarankan memeriksa ketersediaan perlengkapan darurat seperti dongkrak, segitiga pengaman, kunci roda, senter, dan kotak P3K sebelum berangkat. Persiapan sederhana ini dapat membantu pengendara lebih siap menghadapi berbagai kondisi yang tidak terduga selama perjalanan liburan.

2. Periksa Aki dan Sistem Kelistrikan

Sebelum melakukan perjalanan jauh, pastikan aki dan sistem kelistrikan kendaraan berada dalam kondisi optimal. Pengendara dapat memperhatikan beberapa tanda penurunan performa aki, seperti mesin yang sulit dinyalakan, suara starter yang melemah, atau lampu kendaraan yang terlihat kurang terang.

Selain itu, pastikan seluruh lampu kendaraan, termasuk lampu utama, lampu rem, lampu sein, dan lampu hazard, berfungsi dengan baik.

Sebagai langkah antisipasi, lakukan pemeriksaan aki sebelum perjalanan, terutama jika usia aki telah mencapai 2-3 tahun. Apabila usia aki telah mendekati masa pakainya, pengendara disarankan melakukan pemeriksaan lebih lanjut hingga pergantian untuk menghindari kendala selama perjalanan.