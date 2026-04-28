TikTok Sebut Akun Orang Dewasa yang Terblokir Sudah Diaktifkan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |23:28 WIB
JAKARTA - Pekan lalu ramai keluhan pengguna dewasa akun TikTok yang mengaku akunnya ikut terblokir imbas penertiban dari PP Tunas. Akun mereka terblokir saat pemerintah berupaya membersihkan jutaan akun anak di bawah umur.

1. Sudah Aktif Kembali

Head of Public Policy TikTok Indonesia, Hilmi, menyebutkan penertiban akun memang masih dalam proses pengembangan sistem. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan identifikasi.

“Proses mengenali pengguna di bawah umur itu masih terus kami kembangkan dan dilakukan bertahap. Jadi memang tidak sebentar,” ujarnya pada Selasa (28/6/2026).

Namun, ia memastikan masalah tersebut sudah ditangani dan sistem telah diperbaiki. Untuk pengguna yang masih mengalami kendala, TikTok membuka jalur pengaduan melalui help center agar akun bisa dipulihkan secepatnya.

“Langkah-langkahnya sudah di-resolve dan akun-akun yang terdampak sudah aktif kembali,” tambahnya.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/16/3174569/tiktok-ucp3_large.jpg
TikTok Kirim Data Dugaan Aliran Dana Judol, Komdigi Cabut Status Pembekuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/16/3172912/tiktok-b90s_large.jpg
TikTok Dijual ke AS, ByteDance Disebut Tetap Punya Peran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/16/3171415/tiktok-fhwz_large.jpg
Trump Klaim Xi Jinping Capai Kesepakatan TikTok di AS, Kontrol Penuh Algoritma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/57/3165036/tiktok-yTp6_large.jpg
Heboh TikTok Bisa Diakses Kembali di India Setelah 5 Tahun Diblokir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/57/3163455/tiktok-yUa5_large.jpg
TikTok Perbarui Pedoman Komunitas, Termasuk Aturan saat Live
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/57/3151017/tiktok-rWOB_large.jpg
TikTok Uji Fitur Baru Mirip Saluran Siaran Instagram
Telusuri berita ototekno lainnya
