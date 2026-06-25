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Dibekali Teknologi True 4K UHD dan Konektivitas 4G, 70mai Luncurkan Dashcam Baru

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |19:51 WIB
Dibekali Teknologi True 4K UHD dan Konektivitas 4G, 70mai Luncurkan Dashcam Baru
Dibekali Teknologi True 4K UHD dan Konektivitas 4G, 70mai Luncurkan Dashcam Baru
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JAKARTA - Produsen perangkat kamera kendaraan 70mai meluncurkan dashcam terbaru A800SE-4G di Indonesia. Dashcam itu dibekali teknologi true 4K dan konektivitas 4G. 

Dashcam A800SE-4G memiliki kemampuanp erekaman True 4K UHD (3840×2160. Perangkat ini mampu menangkap detail pelat nomor kendaraan hingga situasi lalu lintas di sekitar pengguna. 

Dashcam ini juga dibekali kamera belakang Full HD 1080P. Hal ini untuk memberikan perlindungan yang lebih lengkap untuk kebutuhan berkendara sehari-hari.

Selain kualitas rekaman, A800SE-4G juga hadir dengan konektivitas 4G. Hal ini untuk memungkinkan pengguna tetap terhubung dengan kendaraan mereka dari mana saja. 

Dashcam anyar ini juga memiliki sejumlah fitur. Fitur itu antara lain pemantauan jarak jauh, notifikasi instan, pelacakan lokasi kendaraan, hingga pengawasan saat parkir, pengguna dapat memantau kondisi kendaraan secara real-time langsung melalui aplikasi. 

"Melalui A800SE-4G, kami menetapkan standar baru untuk segmen mid-range melalui kombinasi resolusi 4k dan banyak fitur canggih yang lengkap dengan opsi konektivitas live 4G," kata Marketing Manager, Deodato, dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026). 

A800SE-4G juga dilengkapi Hardware-Level HDR, aperture F1.55, teknologi Super Night Vision, serta konektivitas 4G, A800SE-4G dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi pengguna. 

 

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Topik Artikel :
Otomotif dashcam mobil
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