Punya Peran Krusial, Ini 4 Tanda Busi Bermasalah

JAKARTA - Performa mesin motor bisa turun drastis jika busi bermasalah. Karena itu, penting untuk mengecek kondisi busi secara berkala agar performa motor tetap terjaga.

Busi merupakan komponen kecil yang sering dianggap sepele. Padahal, busi punya peran penting.

Busi bertugas memercikkan api untuk memulai proses pembakaran di dalam mesin. Jika proses pengapian tidak sempurna, campuran udara dan bahan bakar tidak maksimal, akibatnya terjadi penurunan tenaga hingga pemborosan bahan bakar.



Kondisi busi yang tidak optimal, bisa menganggu kenyamanan bahkan bisa berdampak lebih luas pada kinerja mesin. Selain bisa membuat tenaga yang dihasilkan tidak maksimal, dalam jangka panjang dapat memicu kerusakan pada komponen lain. Karena itu, penting bagi pengguna sepeda motor untuk memahami kondisi busi.



“Busi bekerja dengan menghasilkan percikan listrik yang membakar campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar. Jika busi bermasalah, proses pembakaran tidak akan berjalan optimal dan performa mesin akan langsung terpengaruh,” ujar Technical Analyst PT Wahana Makmur Sejati, Wahyu Budhi, Kamis (7/5/2026).

Tanda Busi Bermasalah

Memahami tanda-tanda busi bermasalah menjadi langkah awal untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Gejala yang muncul biasanya bisa dirasakan langsung saat berkendara. Berikut empat tanda umum yang perlu diwaspadai:



1. Mesin Sulit Dinyalakan

Busi yang lemah tidak mampu memercikkan api dengan maksimal, sehingga motor menjadi susah di-starter, terutama saat kondisi mesin dingin.