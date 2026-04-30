3 Tanda Minyak Rem Perlu Diganti, Jangan Tunggu Blong

JAKARTA - Sistem pengereman menjadi aspek krusial dalam keselamatan berkendara. Namun, di balik kinerja rem yang pakem, terdapat komponen penting yang sering luput dari perhatian yakni minyak rem. Padahal, peran minyak rem sangat vital untuk memastikan sistem pengereman bekerja optimal.

Minyak rem berfungsi meneruskan tekanan dari tuas atau pedal rem ke sistem pengereman di roda. Saat tuas rem ditekan, tekanan disalurkan untuk menggerakkan piston sehingga kampas menekan cakram dan memperlambat laju kendaraan. Proses ini harus berlangsung dengan baik agar pengereman tetap responsif.

Seiring pemakaian, kualitas minyak rem dapat menurun. Salah satu penyebabnya adalah minyak rem memiliki sifat mudah menyerap uap air dari udara. Lama-kelamaan, kandungan air ini membuat kinerjanya tidak lagi optimal.

Akibatnya, kemampuan minyak rem dalam menghantarkan tekanan jadi berkurang. Pengereman pun bisa terasa kurang pakem, lebih lambat, atau tidak seresponsif biasanya. Dalam kondisi tertentu, hal ini bahkan membuat rem terasa seperti ‘kosong’.

Selain itu, campuran air di dalam minyak rem dapat memicu karat pada komponen sistem pengereman. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berdampak pada menurunnya performa rem secara keseluruhan dan berisiko mengganggu keselamatan saat berkendara.

“Ketika minyak rem sudah tidak dalam kondisi baik, kemampuan dalam meneruskan tekanan akan menurun. Ini yang membuat pengereman terasa kurang responsif dan berpotensi mengurangi daya cengkeram,” ungkap Technical Analyst PT Wahana Makmur Sejati, Wahyu Budhi, Kamis (30/4/2026).

Untuk itu, pengendara perlu mengenali tanda-tanda minyak rem yang sudah harus diganti. Berikut tanda-tandanya:

1 Warna Gelap

Dari yang awalnya bening kekuningan, minyak rem bisa berubah jadi lebih gelap. Ini biasanya karena sudah tercampur kotoran atau menyerap air. Jika dibiarkan, kualitasnya menurun dan tidak lagi bekerja dengan baik.