4 Hal yang Patut Diperhatikan Pengendara Motor Perempuan

JAKARTA - Pengendara perempuan harus selalu waspada saat berkendara motor di jalanan. Hal ini agar keselamatan berkendara tetap terjaga.

Seiring meningkatnya jumlah pengendara perempuan, tantangan di jalan turut berkembang. Edukasi menjadi kunci untuk menjaga keamanan dan kenyamanan berkendara.



Main Dealer sepeda motor Honda area Jakarta - Tangerang, PT Wahana Makmur Sejati (WMS) mengajak perempuan untuk memahami pentingnya keselamatan berkendara.

“Perempuan dikenal memiliki kehati-hatian yang tinggi saat berkendara, sehingga berpotensi besar menjadi pelopor keselamatan di jalan. Namun, hal tersebut tetap perlu didukung dengan pemahaman yang benar agar setiap keputusan di jalan selalu mengedepankan prinsip cari aman,” ujar Head of Safety Riding Promotion PT Wahana Makmur Sejati, Agus Sani, dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).



Dalam praktiknya, terdapat beberapa hal mendasar yang perlu diperhatikan pengendara perempuan guna mendukung keselamatan saat berkendara. Berikut 4 hal yang perlu diperhatikan bagi lady bikers:

1. Kelengkapan Safety Gear

Penggunaan perlengkapan berkendara yang lengkap menjadi fondasi utama keselamatan. Helm berstandar SNI, jaket, sarung tangan, serta sepatu tertutup berfungsi sebagai pelindung tubuh dari potensi cedera. Perlengkapan ini juga membantu meningkatkan rasa percaya diri saat berkendara di berbagai kondisi jalan.

2. Hindari Pakai Rok

Pemilihan outfit berkendara perlu diperhatikan agar tidak mengganggu mobilitas. Rok yang terlalu pendek atau ketat dapat membatasi pergerakan serta berisiko saat mengendarai sepeda motor. Penggunaan celana yang nyaman menjadi pilihan yang lebih aman untuk mendukung kendali kendaraan secara optimal.