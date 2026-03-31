5 Komponen Motor yang Wajib Dicek Usai Mudik

JAKARTA - Arus mudik Lebaran telah usai. Ribuan pemudik yang menggunakan sepeda motor kini kembali beraktivitas seperti biasa. Usai perjalanan jauh dengan sepeda motor, pemudik diimbau mengecek kendaraannya dengan menyeluruh.

Dalam perjalanan mudik, sering kali melewati beragam kondisi jalan, mulai dari kemacetan, jalan berlubang, hingga cuaca ekstrem. Tanpa disadari, kondisi tersebut dapat mempercepat keausan komponen penting pada sepeda motor.



Jika tidak segera dicek, risiko penurunan performa hingga potensi gangguan keselamatan dapat meningkat. Main Dealer sepeda motor Honda area Jakarta - Tangerang, PT Wahana Makmur Sejati (WMS) membagikan lima komponen utama yang wajib diperiksa setelah digunakan untuk perjalanan jauh. Berikut penjelasannya, sebagaimana dibagikan Wahana Makmur Sejati (WMS), Selasa (31/3/2026):

1. Oli Mesin

Setelah digunakan dalam perjalanan panjang, kualitas oli mesin cenderung menurun akibat suhu tinggi dan kerja mesin yang terus-menerus. Oli yang sudah tidak optimal dapat mengurangi pelumasan dan mempercepat keausan komponen internal mesin. Penggantian oli secara berkala menjadi penting untuk menjaga mesin tetap optimal.\

2. Sistem Pengereman

Kampas rem yang bekerja ekstra selama perjalanan mudik berpotensi mengalami penipisan. Pengendara disarankan memeriksa ketebalan kampas rem serta memastikan sistem pengereman tetap responsif demi menjaga keamanan saat berkendara di kondisi lalu lintas perkotaan yang padat.

3. Ban

Perjalanan jauh dapat menyebabkan tekanan dan permukaan ban mengalami perubahan. Periksa kondisi tapak ban, tekanan angin, serta pastikan tidak terdapat retakan atau benjolan yang dapat membahayakan saat digunakan kembali.