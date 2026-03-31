Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tips Berkendara Hemat BBM untuk Mobil dan Motor

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |15:18 WIB
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Harga bahan bakar minyak (BBM) ditengarai akan naik tajam menyusul krisis di Timur Tengah. Mengantisipasi hal tersebut, pengendara mobil dan motor perlu mengetahui cara-cara menghemat konsumsi bahan bakar harian.

Berikut beberapa tips sederhana bagi pengendara mobil dan motor untuk memangkas penggunaan bahan bakar, membuat perjalanan lebih efisien dan hemat bensin, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber.

Tips Umum Mobil dan Motor

  • Hindari akselerasi mendadak, naikkan kecepatan secara bertahap. Akselerasi mendadak membuat mesin bekerja keras dan boros BBM.
  • Jaga laju stabil 60–80 km/jam; gunakan cruise control pada mobil jika tersedia.
  • Lepas pedal gas jauh sebelum mengerem agar kendaraan melambat secara alami.
  • Matikan mesin saat berhenti lebih dari 1 menit, hindari idle di lampu merah.

Tips Khusus Mobil

  • Panaskan mesin hingga RPM stabil sebelum berangkat.
  • Hindari perjalanan jarak pendek.
  • Untuk mobil transmisi manual, gunakan gigi yang tepat: rendah untuk tanjakan, tinggi untuk jalan landai agar RPM efisien.
  • Tutup kaca di atas 60 km/jam untuk mengurangi hambatan angin.
  • Setel AC pada suhu 22–24°C; jangan terlalu dingin saat melaju kencang.
  • Gunakan oli sintetis sesuai spesifikasi pabrik untuk mengurangi gesekan.
  • Pilih BBM sesuai oktan mesin; jangan mencampur jenis berbeda.
     

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement