Tips Berkendara Hemat BBM untuk Mobil dan Motor

JAKARTA – Harga bahan bakar minyak (BBM) ditengarai akan naik tajam menyusul krisis di Timur Tengah. Mengantisipasi hal tersebut, pengendara mobil dan motor perlu mengetahui cara-cara menghemat konsumsi bahan bakar harian.

Berikut beberapa tips sederhana bagi pengendara mobil dan motor untuk memangkas penggunaan bahan bakar, membuat perjalanan lebih efisien dan hemat bensin, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber.

Tips Umum Mobil dan Motor

Hindari akselerasi mendadak, naikkan kecepatan secara bertahap. Akselerasi mendadak membuat mesin bekerja keras dan boros BBM.

Jaga laju stabil 60–80 km/jam; gunakan cruise control pada mobil jika tersedia.

Lepas pedal gas jauh sebelum mengerem agar kendaraan melambat secara alami.

Matikan mesin saat berhenti lebih dari 1 menit, hindari idle di lampu merah.

Tips Khusus Mobil