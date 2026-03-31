JAKARTA – Harga bahan bakar minyak (BBM) ditengarai akan naik tajam menyusul krisis di Timur Tengah. Mengantisipasi hal tersebut, pengendara mobil dan motor perlu mengetahui cara-cara menghemat konsumsi bahan bakar harian.
Berikut beberapa tips sederhana bagi pengendara mobil dan motor untuk memangkas penggunaan bahan bakar, membuat perjalanan lebih efisien dan hemat bensin, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber.
Tips Umum Mobil dan Motor
Hindari akselerasi mendadak, naikkan kecepatan secara bertahap. Akselerasi mendadak membuat mesin bekerja keras dan boros BBM.
Jaga laju stabil 60–80 km/jam; gunakan cruise control pada mobil jika tersedia.
Lepas pedal gas jauh sebelum mengerem agar kendaraan melambat secara alami.
Matikan mesin saat berhenti lebih dari 1 menit, hindari idle di lampu merah.
Tips Khusus Mobil
Panaskan mesin hingga RPM stabil sebelum berangkat.
Hindari perjalanan jarak pendek.
Untuk mobil transmisi manual, gunakan gigi yang tepat: rendah untuk tanjakan, tinggi untuk jalan landai agar RPM efisien.
Tutup kaca di atas 60 km/jam untuk mengurangi hambatan angin.
Setel AC pada suhu 22–24°C; jangan terlalu dingin saat melaju kencang.
Gunakan oli sintetis sesuai spesifikasi pabrik untuk mengurangi gesekan.
Pilih BBM sesuai oktan mesin; jangan mencampur jenis berbeda.