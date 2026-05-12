HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Setting dan Pakai Proxy Free CroxyProxy DuckDuckGo di Google Chrome

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |17:05 WIB
JAKARTA - Menjaga keamanan data pribadi dan privasi saat berselancar di internet kini telah menjadi kebutuhan utama bagi banyak orang. Di tengah maraknya isu pelacakan data, kombinasi layanan proxy seperti CroxyProxy dengan mesin pencari DuckDuckGo di Google Chrome menjadi solusi yang cukup populer.

Metode ini bisa digunakan dengan beberapa langkah mudah dan akan memberikan lapisan perlindungan tambahan saat Anda menjelajah internet.

Mengenal CroxyProxy dan DuckDuckGo

CroxyProxy merupakan layanan web proxy gratis yang memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan alamat IP asli mereka saat mengunjungi sebuah situs. Berbeda dengan VPN yang sering kali memerlukan instalasi aplikasi tambahan, CroxyProxy dapat diakses langsung melalui peramban seperti Google Chrome.

Salah satu keunggulan utama CroxyProxy adalah kemampuannya untuk mendukung berbagai jenis situs web, termasuk platform video seperti YouTube, tanpa menurunkan kualitas koneksi secara drastis. Selain itu, karena layanan ini berbasis web, pengguna tidak perlu khawatir mengenai konsumsi memori perangkat yang besar seperti yang sering terjadi pada penggunaan aplikasi VPN pihak ketiga.

Sementara itu DuckDuckGo dikenal sebagai mesin pencari yang sangat mengutamakan privasi penggunanya dengan tidak menyimpan riwayat pencarian atau melakukan pelacakan iklan. Jika keduanya dikombinasikan, pengguna akan mendapatkan pengalaman browsing yang lebih anonim karena identitas perangkat disamarkan oleh proxy, sementara aktivitas pencarian tidak dicatat oleh mesin pencari.

 

