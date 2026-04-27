Cara Pengaturan Settingan Kamera iPhone buat Fancam Konser Lebih Tajam

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |19:58 WIB
JAKARTA - Menonton konser musisi favorit adalah momen berharga yang ingin diabadikan selamanya. Namun, panggung konser sering kali memiliki tantangan besar bagi kamera ponsel, mulai dari pencahayaan yang kontras hingga gerakan panggung yang cepat.

Untuk mendapatkan hasil rekaman yang tajam dan jernih layaknya hasil profesional, pengguna iPhone perlu melakukan kalibrasi pada pengaturan internal perangkat. Dengan mengoptimalkan fitur bawaan Apple dan teknik pengambilan gambar yang tepat, Anda bisa mengubah iPhone Anda menjadi alat perekam fancam yang mumpuni.

Berikut adalah panduan pengaturan kamera iPhone untuk fancam konser, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber.

Optimalkan Resolusi dan Frame Rate

Langkah pertama dan paling krusial adalah mengatur kualitas video. Masuk ke Settings > Camera > Record Video. Untuk hasil terbaik, pilih 4K at 60 fps.

  • 4K memberikan detail empat kali lebih tajam dibandingkan HD standar, yang sangat penting saat Anda perlu melakukan cropping atau memperbesar video nantinya.
  • 60 fps memastikan gerakan artis di panggung terlihat sangat mulus, terutama saat mereka melakukan koreografi yang intens.

Matikan Fitur Auto FPS

Banyak situs teknologi menyarankan untuk mematikan fitur Auto FPS di menu Record Video. Meski fitur ini dirancang Apple untuk meningkatkan kualitas video di cahaya redup, pada kondisi konser yang penuh lampu strobe dan spotlight, Auto FPS sering kali membuat video terlihat goyang atau mengalami stuttering karena perubahan frame rate yang mendadak. Atur ke posisi Off untuk stabilitas gambar yang konsisten.

Gunakan Format High Efficiency

Gunakan format High Efficiency (HEVC) di bawah menu Settings > Camera > Formats. Format ini tidak hanya menghemat ruang penyimpanan hingga 50%, tetapi juga mendukung perekaman Dolby Vision HDR. Fitur HDR sangat membantu dalam menangkap rentang warna yang luas pada panggung konser, sehingga area yang sangat terang dan sangat gelap tetap memiliki detail yang terlihat.

Kunci Fokus dan Eksposur (AE/AF Lock)

Saat konser dimulai, jangan hanya menekan tombol rekam. Ketuk area wajah artis pada layar dan tahan selama beberapa detik hingga muncul tulisan AE/AF Lock.

Setelah terkunci, geser ikon matahari di samping kotak fokus ke bawah untuk menurunkan eksposur.

Langkah ini sangat krusial agar lampu panggung yang terang tidak terlihat pecah (overexposed) dan detail wajah artis tetap terjaga dengan tajam.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/16/3214632//ilustrasi_iphone_layar_lengkung-T1WP_large.jpg
Apple Dikabarkan Kembangkan Layar Lengkung untuk iPhone Edisi 20 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/16/3213103//ilustrasi-N2VS_large.jpg
Apa Bedanya VPN dengan Proxy? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/16/3212617//ilustrasi-WqrO_large.jpg
Cara Mengatasi Website Error Saat War Tiket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/16/3212392//iphone_fold_render-QeEo_large.png
Bocoran Spesifikasi, Harga, dan Jadwal Rilis iPhone Fold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/16/3210326//kamera-Mw6r_large.png
Kamera yang Cocok untuk Kreator Konten dan Fotografi, Ternyata Segini Harganya  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/15/3209768//ilustrasi-opNw_large.jpg
Tips Berkendara Hemat BBM untuk Mobil dan Motor
Telusuri berita ototekno lainnya
