Apple Kembangkan Fitur Anti-Jambret untuk iPhone, Ini Cara Kerjanya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |15:29 WIB
Ilustrasi.
JAKARTA – Apple dilaporkan secara aktif mengembangkan fitur anti-pencurian untuk iPhone. Fitur ini dapat melindungi perangkat dalam situasi di mana perangkat tersebut dirampas atau dijambret dari tangan pengguna.

Laporan tersebut mengklaim bahwa fitur anti-jambret baru ini akan memungkinkan iPhone untuk secara otomatis mengunci dirinya sendiri jika mendeteksi gerakan perampasan yang tiba-tiba.

Dilansir GSM Arena, fitur terbaru Apple dikabarkan bekerja mirip dengan fitur Pengunci Deteksi Pencurian (Theft Detection Lock) yang sudah ada di Android. Laporan tersebut menyatakan bahwa fitur ini akan mengandalkan akselerometer iPhone untuk mendeteksi gerakan tiba-tiba yang terkait dengan tindakan pencurian. Jika sistem menentukan bahwa perangkat kemungkinan telah dicuri, iPhone akan secara otomatis mengunci layarnya.

Namun, Apple dilaporkan menggunakan pengamanan serupa yang ditemukan dalam Perlindungan Perangkat yang Dicuri (Stolen Device Protection) untuk mencegah penguncian yang tidak disengaja. Sistem tersebut dikatakan bakal memeriksa apakah iPhone sedang terhubung ke jaringan Wi-Fi tepercaya, jaringan rumah, atau apakah berada di lokasi yang dikenal. Dalam situasi aman seperti itu, perangkat dapat menghindari pemicuan fitur penguncian otomatis.

Menurut laporan tersebut, saat ini belum ada informasi resmi mengenai kapan fitur keamanan ini akan diluncurkan untuk pengguna iPhone.

(Rahman Asmardika)

      
