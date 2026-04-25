Apple Dikabarkan Kembangkan Layar Lengkung untuk iPhone Edisi 20 Tahun

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |12:24 WIB
Ilustrasi iPhone layar lengkung. (Foto: GSM Arena)
JAKARTA – Apple akan merayakan ulang tahun ke-20 iPhone tahun depan dan dikabarkan telah merencanakan perayaan istimewa, menurut bocoran dari Digital Chat Station (DCS). Salah satu bagian dari perayaan tersebut adalah peluncuran ponsel pintar (smartphone) edisi khusus yang unik.

Menurut unggahan DCS di Weibo, Apple bekerja sama dengan Samsung dalam mengembangkan layar khusus untuk iPhone edisi ulang tahun ke-20 tersebut. Panel layar tersebut dikabarkan tidak akan memiliki polarizer dan akan hadir dengan desain lengkung di keempat sisinya, dengan radius kelengkungan yang disesuaikan oleh Apple, sebagaimana dilansir GSM Arena.

Langkah ini menjadi perubahan besar bagi Apple yang selama bertahun-tahun selalu memilih layar datar untuk lini iPhone. Sebagai informasi, desain layar lengkung empat sisi sebenarnya telah digunakan oleh beberapa produsen smartphone Android, terutama di Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir.

Panel itu sendiri dikabarkan akan lebih modern, dan penghapusan polarizer akan membuatnya tampil lebih ramping. Meski demikian, ini bukan merupakan ponsel pertama di dunia yang hadir tanpa polarizer. Belum jelas seberapa besar ukuran layar yang akan digunakan, namun Apple pada satu titik sempat dikabarkan berencana untuk mewujudkan tampilan "layar penuh" (all-screen). Namun, dengan teknologi layar saat ini, hal tersebut tampaknya masih sulit untuk diwujudkan secara sempurna.

Sebagai informasi sejarah, iPhone generasi pertama diluncurkan pada Januari 2007 dan mulai dijual pada Juli tahun yang sama. Perangkat legendaris tersebut meraih kesuksesan besar dengan angka penjualan mencapai 6,1 juta unit sebelum akhirnya produksinya dihentikan.

