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Isi Garasi Bupati Muara Enim yang Terjerat OTT KPK

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |12:07 WIB
Isi Garasi Bupati Muara Enim yang Terjerat OTT KPK
Isi Garasi Bupati Muara Enim Edison yang Terjerat OTT KPK (Jonathan Simanjuntak)
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JAKARTA -  Bupati Muara Enim, Edison, terjerat operasi tangkap tangan (OTT)  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (8/6/2026).  Edison diduga menerima suap dalam perkara rasuah yang tengah disidik KPK.

1. Terjerat OTT KPK

Dalam OTT itu, total penyidik KPK mengamankan 10 orang. KPK telah menetapkan status tersangka kepada pihak yang terkena OTT. Namun, belum dijelaskan detail. 

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, perkara ini terkait pengadaan di lingkun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Muara Enim. Bupati Muara Enim Edison diduga melakukan penerimaan dalam perkara itu.

Edison menjabat sebagai Bupati Muara Enim sejak 2025. Sebagai penyelenggara negara, Edison telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan 31 Desember 2025. Dari LHKPN-nya itu, Edison total mempunyai harta kekayaan mencapai Rp16.030.192.000 atau Rp16,03 miliar.

2. Isi Garasi Bupati Muara Enim

Dari LHKPN tersebut, tercatat Edison memiliki 2 kendaraan roda empat. Kedua mobil tersebut total ditaksir memiliki nilai Rp505 juta. 

Keduanya adalah Toyota Alphard lansiran 2010 hasil sendiri yang ditaksir senilai Rp125 juta. Selanjutnya Toyota Fortuner lansiran 2019, hasil sendiri, yang ditaksir senilai Rp380 juta. 

 

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