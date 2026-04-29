Isi Garasi Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman

JAKARTA - Menarik untuk mengintip isi garasi Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Isi garasi Dudung Abdurachman dapat ditelusuri lewat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.

1. Isi Garasi Dudung Abdurachman

Dalam LHKPN yang disampaikan pada 20 Januari 2025 yang dilihat pada Rabu (29/4/2026), Dudung tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp13.327.295.131. LHKPN ini dilaporkan saat dirinya mengemban jabatan Penasihat Presiden di bidang Pertahanan Nasional.

Dari jumlah itu, Dudung memiliki memiliki alat transportasi dan mesin. Nilai total alat transportasi dan mesin yang dimiliki senilai Rp1,1 miliar.

Dari nilai tersebut, Dudung memiliki 3 mobil dan 1 motor. Rincian mobil yang mengisi garasinya adalah Toyota Veloz lansiran 2019 senilai Rp150 juta, Toyota Fortuner 2.4 VRZ tahun 2020 senilai Rp450 juta, Toyota Corolla Cross 1.8 tahun 2020, serta sepeda motor Honda PCX tahun 2020 senilai Rp25 juta.

Sementara itu, harta kekayaan Dudung terbesar berasal dari sektor tanah dan bangunan. Properti tersebut tersebar di sejumlah daerah, antara lain Magelang, Bandung, serta beberapa bidang tanah di Subang. Nilai total aset properti Dudung tersebut mencapai Rp8,8 miliar.