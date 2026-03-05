Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Isi Garasi Mobil  Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang Kena OTT KPK

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |15:19 WIB
Isi Garasi Mobil  Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang Kena OTT KPK
Isi Garasi Mobil  Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang Kena OTT KPK (Instagram Pemkab Pekalongan)
A
A
A

JAKARTA - Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menjadi tersangka usai terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Ia menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Kabupaten Pekalongan. 

Penetapan ini seusai yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang pada Selasa (3/3/2026). Dalam operasi senyap tersebut, total 14 orang ditangkap di Semarang dan Pekalongan.

Pada penetapan tersangkanya, KPK menampilkan sejumlah foto barang bukti. Ditampilkan pula sejumlah mobil yang 
disita penyidik KPK  terkait kasus ini. 

Mobil tersebut adalah Wuling Air EV, Mitsubishi Xpander, Toyota Camry, Toyota Fortuner, dan Toyota Vellfire. 

Dengan deretan mobil yang disita, isi garasinya pun menjadi sorotan. Isi garasi Fadia Arafiq dapat diketahui dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terakhir dilaporkan pada 30 Maret 2025. 

Dari laporan itu, Fadia memiliki harta senilai Rp85,6 miliar. Mayoritas harta kekayaannya adalah aset berupa tanah dan bangunan.

Harta kekayaan ini terdiri dari tanah dan bangunan sebanyak 26 unit senilai Rp74.290.000.000 atau Rp74,2 miliar. 26 tanah dan bangunan ini tersebar di wilayah Pekalongan, Bogor, Semarang hingga Jakarta Timur.

Di sisi lain, Fadia melaporkan 2 kendaraan dalam LHKPN-nya. Kedua kendaraannya itu jika ditotal senilai Rp1,18 miliar. 

 

