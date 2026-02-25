Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mengintip Isi Garasi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud yang Viral soal Kendaraan Dinas Seharga Rp8,5 Miliar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |14:07 WIB
Mengintip Isi Garasi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud yang Viral soal Kendaraan Dinas Seharga Rp8,5 Miliar (Dok Pemprov Kaltim)
JAKARTA - Menarik untuk menyimak isi garasi Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud yang viral soal kendaraan dinas seharga Rp8,5 miliar.

Gubernur Kaltim itu disorot karena pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar. Mobil hybrid dengan kapasitas mesin 3.000 cc dikabarkan akan menjadi mobil dinas sang kepala daerah. 

Mobil tersebut juga dikabarkan memiliki kemampuan untuk melibas medan-medan yang ekstrem. Rencana pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar itu pun menjadi sorotan dan menjadi perbincangan di media sosial (medsos) terlebih di tengah pengetatan anggaran alias efisiensi saat ini. 

Di luar hal itu, menarik untuk mengintip isi garasi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud. Koleksi kendaraannya dapat dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya pada 20 Maret 2025. 

Total, harta kekayaannya mencapi Rp166 miliar. Harta kekayaannya itu meliputi aset berupa tanah dan bangunan, harga bergerak, kas dan setara kas, serta kendaraan. 

