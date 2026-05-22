HOME OTOTEKNO TECHNO

Apple MacBook Neo Resmi Hadir di Indonesia, Cek Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |18:09 WIB
MacBook Neo resmi hadir di Indonesia.
JAKARTA – Laptop ramah kantong dari Apple, MacBook Neo resmi hadir di Indonesia pada Jumat (22/5/2026) melalui ritel resmi Apple di Tanah Air. Sejak peluncuran secara global pada Maret 2026, MacBook Neo telah mendapat sambutan baik dengan permintaan yang tinggi.

MacBook Neo hadir dengan desain khas Apple dan bodi aluminium yang ringan dan kokoh, serta logo perusahaan pada tengah penutup (cover). Laptop ini menggunakan layar 13 inci Liquid Retina dengan resolusi 2.408 x 1.506 piksel, serta kecepatan refresh 60Hz.

Ditenagai dengan chipset A18 Pro yang juga digunakan pada ponsel unggulan (flagship) Apple, iPhone 17 Pro Series, laptop ini mampu menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lancar, mulai dari browsing, streaming, mengedit foto, hingga menggunakan aplikasi dan fitur kecerdasan buatan (AI). Daya tahan baterai MacBook Neo mencapai 16 jam sehingga bisa digunakan seharian dengan sekali pengisian daya.

MacBook Neo menjalankan macOS Tahoe yang dilengkapi dengan berbagai aplikasi bawaan seperti Messages, Pages, Calendar, dan Safari, serta memiliki integrasi seamless dengan ekosistem Apple termasuk iPhone, Apple Intelligence, dan berbagai aplikasi pihak ketiga.

MacBook Neo hadir di Indonesia melalui dua mitra resmi Apple di Indonesia, yaitu iBox dan Digimap. Laptop ini tersedia dalam empat pilihan warna menarik, yaitu: Citrus, Blush, Indigo, dan Silver.

MacBook Neo diluncurkan dengan harga mulai dari Rp9,9 juta selama masa promosi. Sementara daftar harga untuk rangkaian MacBook Neo adalah sebagai berikut:

  • MacBook Neo 256 GB dengan harga Rp10.749.000
  • MacBook Neo 512 GB dengan harga Rp12.999.000

iBox dan Digimap menawarkan berbagai penawaran eksklusif untuk pembelian MacBook Neo, termasuk bebas cicilan hingga 2x dengan metode pembayaran atau kartu kredit tertentu. Digimap juga menawarkan merchandise eksklusif Digimap x Muklay dan bundling aksesori.

(Rahman Asmardika)

      
