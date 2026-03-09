Advertisement
Pakai Chip A18 Pro, Performa MacBook Neo Setara dengan iPhone 16 Pro Max 

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |14:39 WIB
Pakai Chip A18 Pro, Performa MacBook Neo Setara dengan iPhone 16 Pro Max 
MacBook Neo.
JAKARTA – Apple pekan lalu meluncurkan laptop ramah kantong pertamanya, MacBook Neo, yang segera tersedia di beberapa pasar global. Kini benchmark dari laptop ini telah muncul, memberikan gambaran tentang performanya, yang mungkin menjadi perhatian bagi mereka yang berminat sebelum memutuskan untuk membeli.

MacBook Neo ditenagai oleh chip A18 Pro, yang juga digunakan pada iPhone 16 Pro. Skor benchmark menunjukkan bahwa tingkat performa laptop ini memang serupa dengan ponsel flagship Apple tersebut.

Dilansir Gadgets 360, sebuah model MacBook yang tidak disebutkan namanya terdaftar di Geekbench dengan pengidentifikasi “Mac17,5”. Diperkirakan ini adalah MacBook Neo baru dari Apple, yang mencapai skor single-core 3.980 dan skor multi-core 10.105 dalam uji benchmark Geekbench 6.6.0 untuk macOS AArch64. Laptop ini terdaftar dengan chipset A18 Pro, yang juga digunakan pada iPhone 16 Pro dan iPhone 16 Pro Max tahun 2024.

Daftar benchmark menunjukkan bahwa MacBook Neo menjalankan sistem operasi macOS 26.3.1 terbaru dan memanfaatkan arsitektur yang sama dengan chip seri A Apple. Sebagai konteks, SoC Apple A18 Pro dibangun di atas proses 3nm generasi kedua TSMC, dan dilengkapi dengan 6 inti CPU. Arsitekturnya terdiri dari Neural Engine 16 inti terintegrasi, yang dikatakan mampu menjalankan tugas AI pada 35 TOPS, serta CPU enam inti dan GPU lima inti.

 

