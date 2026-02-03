Info Terbaru Cara Cek Garansi iPhone dengan Cepat dan Akurat

JAKARTA - Memeriksa garansi iPhone penting sebelum klaim servis atau beli bekas, terutama dengan model terbaru seperti seri iPhone 17. Apple menyediakan cara resmi via situs dan pengaturan perangkat, berlaku untuk garansi Indonesia (iBOX, Digimap, Erajaya ID/A). Proses ini gratis, akurat, dan memakan waktu kurang dari 1 menit, berikut langkah-langkahnya.

Langkah Awal: Temukan Nomor Seri atau IMEI

Untuk menemukan IMEI Anda hanya perlu membuka Pengaturan > Umum > Mengenai di iPhone. Catat Serial Number (untuk garansi) atau IMEI. Alternatif: Ketik *#06# di app Telepon untuk IMEI cepat, atau cek kotak asli.

Metode 1: Cek via Situs Apple Check Coverage (Paling Akurat)

Kunjungi https://checkcoverage.apple.com/id/id/.

Masukkan Serial Number atau IMEI.

Isi kode verifikasi (captcha).

Klik Lanjutkan.

Hasil tampilkan: status garansi aktif, tanggal akhir perlindungan (biasa 1 tahun hardware, 90 hari teknis), dan AppleCare jika ada. Jika "Invalid", perangkat mungkin blacklisted atau palsu.

Metode 2: Langsung dari Pengaturan iPhone (iOS Terbaru)