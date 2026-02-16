Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

MacBook Murah Apple Dikabarkan Meluncur Bulan Depan dengan Warna-Warna Menarik

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |19:54 WIB
MacBook Murah Apple Dikabarkan Meluncur Bulan Depan dengan Warna-Warna Menarik
MacBook kelas entry Apple dikabarkan akan meluncur pada Maret 2026.
JAKARTA – Apple telah cukup lama dirumorkan akan meluncurkan MacBook kelas entry-level yang harganya relatif lebih terjangkau. Kini, laporan baru dari jurnalis Mark Gurman mengungkap detail tentang perangkat yang dikabarkan akan segera hadir.

Menurut laporan tersebut, MacBook murah ini akan diluncurkan pada Maret 2026 dengan chip Apple A18 Pro dan layar LCD. Laptop ini akan dibanderol dengan harga di bawah USD 1.000 (sekitar Rp16 jutaan). Meskipun harganya terjangkau, Apple dilaporkan tidak akan mengorbankan kualitas pembuatannya, demikian dilansir GSMArena.

Gurman menambahkan bahwa laptop tersebut, dengan kode nama J700, akan memiliki sasis aluminium yang diproduksi menggunakan proses manufaktur cangkang baru, yang dikatakan lebih cepat dan lebih hemat biaya.

MacBook yang akan datang juga diharapkan tersedia dalam berbagai pilihan warna untuk membuatnya lebih menarik bagi pelanggan. Apple dilaporkan telah menguji beberapa warna, termasuk biru, perak, abu-abu gelap, hijau muda, merah muda, dan kuning muda, meskipun hanya beberapa di antaranya yang kemungkinan akan dipasarkan.

Apple juga diperkirakan akan memperkenalkan beberapa model MacBook baru akhir tahun ini, termasuk varian MacBook Pro yang diperbarui dan MacBook Air dengan layar OLED.

(Rahman Asmardika)

      
Berita Terkait
