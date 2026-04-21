Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Profil John Ternus, CEO Apple Baru Pengganti Tim Cook

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |16:51 WIB
John Ternus akan menjabat sebagai CEO Apple pada 1 September 2026.
A
A
A

JAKARTA – Apple telah resmi mengumumkan John Ternus sebagai CEO perusahaan berikutnya untuk menggantikan Tim Cook. Mulai 1 September 2026 mendatang, Ternus akan memimpin Apple, salah satu perusahaan terbesar di dunia, dalam pergantian kepemimpinan pertama sejak tahun 2011.

Bagi banyak orang, nama John Ternus mungkin jarang terdengar dibandingkan Tim Cook—CEO saat ini yang telah menjadi sosok ikonik Apple selama 15 tahun terakhir. Namun faktanya, Ternus adalah "orang lama" yang telah bekerja di Apple selama lebih dari dua dekade dan berperan besar dalam kesuksesan perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut.

Siapakah John Ternus?

Dilansir Mint, John Ternus (50 tahun), yang saat ini menjabat sebagai Kepala Teknik Perangkat Keras Apple, memulai kariernya di perusahaan tersebut pada 2001. Lulusan teknik mesin dari University of Pennsylvania ini mengawali perjalanannya di tim desain produk Apple dengan mengerjakan layar untuk lini Mac, sebelum akhirnya menjadi tangan kanan utama Dan Riccio, Kepala Teknik Apple saat itu.

Bersama Riccio, Ternus memperluas portofolionya dengan membawahi tim teknik perangkat keras yang bertanggung jawab atas iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, hingga Vision Pro. Ketika Riccio mundur pada 2021, Ternus mengambil posisi Wakil Presiden Senior sekaligus peran pengawasan arsitektur fisik untuk hampir semua produk buatan Apple.

Pada September 2026, ia akan menjadi CEO kedelapan Apple sejak didirikan 50 tahun lalu, dan orang ketiga yang memimpin sejak Steve Jobs kembali pada 1997 untuk menyelamatkan perusahaan dari ambang kebangkrutan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
ceo apple Tokoh Apple John Ternus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/16/3213734//john_ternus-tHAj_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/16/3212392//iphone_fold_render-QeEo_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/16/3211999//ilustrasi-bue1_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/16/3209584//apple_mac_pro-JHFQ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/16/3205897//macbook_neo-AJgH_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/16/3204923//iphone_17e-gl3u_large.jpg
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement