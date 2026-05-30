Bocoran Ungkap Desain Ponsel Lipat Apple, iPhone Ultra

JAKARTA - iPhone lipat Apple yang akan datang, yang dikabarkan akan disebut iPhone Ultra, diperkirakan akan diluncurkan bersamaan dengan jajaran iPhone 18 Pro pada September mendatang. Beberapa bocoran telah memberikan gambaran sekilas tentang desain ponsel lipat tersebut.

Kini, sebuah produsen casing tampaknya telah mengungkapkan desain perangkat tersebut melalui render yang baru muncul.

Dilansir GSM Arena, bocoran gambar casing tersebut menampilkan iPhone Ultra dari berbagai sudut. Perangkat ini ditampilkan dalam balutan warna hitam dan, berdasarkan gambar-gambar tersebut, ponsel lipat Apple ini mungkin tidak memiliki dukungan MagSafe bawaan. Hal ini berpotensi mengharuskan pengguna untuk menggunakan casing khusus agar dapat mengisi daya nirkabel secara magnetik.

Gambar-gambar tersebut juga menunjukkan bahwa tombol volume terletak di sepanjang tepi atas perangkat, sementara tombol daya berada di sisi kanan. Sebuah lubang juga terlihat di bawah tombol daya, yang kemungkinan dimaksudkan untuk pita antena.

Di bagian belakang, ponsel lipat ini tampaknya memiliki pengaturan kamera ganda yang familier, yang ditempatkan di dalam modul kamera yang mengingatkan pada desain iPhone Air.

iPhone Ultra dikabarkan memiliki ketebalan 4,7 mm saat dibuka dan 9,23 mm saat dilipat. Ponsel ini diperkirakan akan memiliki layar depan 5,5 inci dan layar dalam 7,8 inci dengan rasio aspek yang lebih lebar.

Dari segi perangkat keras, ponsel lipat ini diharapkan memiliki kamera belakang utama 48 MP, chipset A20 Pro, dan baterai dengan kapasitas sekitar 5.500 mAh. Perangkat ini juga dikabarkan akan dilengkapi dengan Touch ID yang terintegrasi di tombol daya.

(Rahman Asmardika)