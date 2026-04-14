Bocoran Spesifikasi, Harga, dan Jadwal Rilis iPhone Fold

JAKARTA - Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa iPhone lipat Apple yang dinamakan iPhone Fold akan diluncurkan pada bulan September 2026. Jadwal rilis ini tampaknya bersamaan dengan jadwal perilisan lini iPhone 18.

Menurut Mark Gurman dari Bloomberg, iPhone Fold diperkirakan akan mulai dijual bersamaan dengan model iPhone 18 Pro atau segera setelahnya.

Sementara pakar industri ternama Ming-Chi Kuo memperkirakan 3 hingga 5 juta unit iPhone Fold akan dikirimkan pada tahun 2026 dan 20 juta unit (ditambah iPhone Fold generasi kedua) pada tahun 2027. Namun, pasokan awal mungkin terbatas karena kompleksitas pembuatan layar lipat dan komponen lain seperti engsel cetak 3D yang dikabarkan.

Beberapa sumber internal memperkirakan Apple akan meluncurkannya dengan harga sekitar USD 2.000 (sekitar Rp34 juta menurut kurs saat ini). Beberapa laporan juga menguatkan ekspektasi harga yang mirip dengan Galaxy Z Fold 8.

Namun, Gurman juga mencatat bahwa jadwal peluncuran akhir masih dapat berubah, karena peluncurannya masih beberapa bulan lagi dan produksi belum meningkat.