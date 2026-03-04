Harga dan Spesifikasi iPhone 17e yang Baru Dirilis Apple

JAKARTA — Apple telah meluncurkan smartphone terbarunya, iPhone 17e, yang merupakan penerus dari iPhone 16e. Perangkat ini diperkenalkan bersamaan dengan model iPad Air 2026, menawarkan fitur-fitur canggih, daya tahan yang lebih baik, dan kapasitas penyimpanan awal dua kali lipat dengan harga yang terjangkau.

Spesifikasi iPhone 17e

iPhone 17e memiliki layar Super Retina XDR OLED 6,1 inci, dengan resolusi 2532 x 1170 piksel dan kepadatan piksel 460 ppi. Layar ini mendukung HDR dan True Tone untuk warna yang realistis serta memiliki kecerahan puncak hingga 1200 nits. Layar dilindungi oleh Ceramic Shield 2, yang memberikan ketahanan goresan tiga kali lebih baik daripada pendahulunya dan mencakup lapisan anti-reflektif.

Di balik bodinya, perangkat ini ditenagai oleh chip A19 3 nm, yang menampilkan CPU 6-inti, GPU 4-inti, dan Neural Engine 16-inti. Ini memberikan kinerja dua kali lipat dari iPhone 11, memungkinkan multitasking yang lancar, game setara konsol, dan kemampuan AI yang ditingkatkan.

iPhone 17e menjalankan iOS 26 dan menampilkan desain Liquid Glass serta Apple Intelligence yang ditingkatkan, termasuk Terjemahan Langsung dan Penyaringan Panggilan.