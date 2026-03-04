Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Harga dan Spesifikasi iPhone 17e yang Baru Dirilis Apple

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |12:50 WIB
Harga dan Spesifikasi iPhone 17e yang Baru Dirilis Apple
iPhone 17e.
A
A
A

JAKARTA — Apple telah meluncurkan smartphone terbarunya, iPhone 17e, yang merupakan penerus dari iPhone 16e. Perangkat ini diperkenalkan bersamaan dengan model iPad Air 2026, menawarkan fitur-fitur canggih, daya tahan yang lebih baik, dan kapasitas penyimpanan awal dua kali lipat dengan harga yang terjangkau.

Spesifikasi iPhone 17e

iPhone 17e memiliki layar Super Retina XDR OLED 6,1 inci, dengan resolusi 2532 x 1170 piksel dan kepadatan piksel 460 ppi. Layar ini mendukung HDR dan True Tone untuk warna yang realistis serta memiliki kecerahan puncak hingga 1200 nits. Layar dilindungi oleh Ceramic Shield 2, yang memberikan ketahanan goresan tiga kali lebih baik daripada pendahulunya dan mencakup lapisan anti-reflektif.

Di balik bodinya, perangkat ini ditenagai oleh chip A19 3 nm, yang menampilkan CPU 6-inti, GPU 4-inti, dan Neural Engine 16-inti. Ini memberikan kinerja dua kali lipat dari iPhone 11, memungkinkan multitasking yang lancar, game setara konsol, dan kemampuan AI yang ditingkatkan.

iPhone 17e menjalankan iOS 26 dan menampilkan desain Liquid Glass serta Apple Intelligence yang ditingkatkan, termasuk Terjemahan Langsung dan Penyaringan Panggilan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/16/3205897//macbook_neo-AJgH_large.jpg
Pakai Chip A18 Pro, Performa MacBook Neo Setara dengan iPhone 16 Pro Max 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/16/3201971//macbook_entry-QyEJ_large.jpg
MacBook Murah Apple Dikabarkan Meluncur Bulan Depan dengan Warna-Warna Menarik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/16/3199452//render_desain_iphone_fold-SYUV_large.jpg
Bocoran Detail Desain iPhone Fold Muncul, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/16/3199435//ilustrasi-crIS_large.jpg
Info Terbaru Cara Cek Garansi iPhone dengan Cepat dan Akurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/16/3198136//iphone_air-zHeK_large.jpg
iPhone Air Ludes Terjual Setelah Turun Harga 30 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/16/3196968//ilustrasi-vuAT_large.jpeg
Apple Bakal Ubah Siri Jadi Chatbot AI, Diluncurkan Bersama iOS 27
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement