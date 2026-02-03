Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bocoran Detail Desain iPhone Fold Muncul, Begini Penampakannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |20:43 WIB
Bocoran Detail Desain iPhone Fold Muncul, Begini Penampakannya
Render diduga desain iPhone Fold.
JAKARTA - Detail baru tentang iPhone lipat pertama Apple telah beredar di media daring. Seorang informan kini mengungkapkan detail desain utama dari apa yang disebut iPhone Fold, yang dikabarkan akan diluncurkan pada September tahun ini.

Instant Digital mengklaim di Weibo bahwa iPhone Fold akan memiliki tombol volume yang terletak di tepi kanan atas, tata letak yang mirip dengan iPad mini. Dilansir GSM Arena, tata letak ini dipilih karena motherboard ditempatkan di sisi kanan, dengan Apple berusaha menghindari perutean kabel ke tepi kiri.

Sementara itu, tombol daya dengan Touch ID terintegrasi dan tombol Kontrol Kamera dikabarkan akan ditempatkan di tepi kanan perangkat. Sumber informasi menambahkan bahwa sisi kiri perangkat lipat ini akan tetap sepenuhnya tanpa tombol.

Di bagian depan, iPhone Fold diperkirakan memiliki kamera punch-hole tunggal untuk selfie dan panggilan video. Di bagian belakang, dilaporkan akan menggunakan pengaturan kamera ganda yang ditempatkan di dalam platform kamera ala iPhone Air, disertai lampu kilat LED dan mikrofon.

 

