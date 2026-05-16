Fitur Baru Quick Share, Kirim File dari Android ke iPhone Bisa Pakai Kode QR

JAKARTA - Google meluncurkan fitur baru di Quick Share di Android yang memungkinkan pengguna mengirim file ke perangkat iOS menggunakan kode QR.

Fitur ini menjadi alternatif yang sederhana bagi pemilik ponsel Android yang belum menawarkan kompatibilitas AirDrop. Penerima dapat memindai kode QR tersebut dengan iPhone mereka untuk mengakses dan mengunduh file yang dibagikan dengan cepat.

Dilansir GSM Arena, fitur baru ini diumumkan selama The Android Show: I/O Edition awal pekan ini. Saat pengguna iPhone memindai kode QR dengan aplikasi Kamera, file yang dipilih akan diunggah dengan aman ke cloud dan dikirim melalui tautan unduhan pribadi.

Menurut Google, file yang ditransfer dilindungi dengan enkripsi ujung ke ujung dan tetap tersedia untuk diunduh hingga 24 jam. Perusahaan juga mengatakan tautan yang dihasilkan tidak dapat dibagikan kepada orang lain.

Selama The Android Show: I/O Edition, Google mengonfirmasi bahwa berbagi file berbasis kode QR dari perangkat Android ke iOS akan diluncurkan ke semua pengguna pada akhir Juni.

