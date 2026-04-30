Ulang Tahun Ke-20, Google Translate Luncurkan Fitur Baru

JAKARTA – Google Translate yang diluncurkan sebagai eksperimen sederhana pada 2006 kini telah berjalan selama 20 tahun. Saat ini, Google Translate telah mendukung "sekitar 250 bahasa", dan lebih dari 60.000 pasangan bahasa potensial, mendukung 95% populasi dunia.

Pasangan bahasa yang paling banyak digunakan hingga saat ini adalah bahasa Inggris ke bahasa Spanyol, sementara frasa yang paling banyak diterjemahkan adalah "terima kasih". Lebih dari 1 miliar orang menggunakan Google Translate setiap bulan, dan lebih dari 1 triliun kata diterjemahkan oleh layanan ini setiap bulan.

Kini, untuk merayakan ulang tahun Translate yang ke-20, Google meluncurkan salah satu fitur yang paling banyak diminta pengguna: latihan pengucapan.

Dilansir GSM Arena, fitur latihan pengucapan saat ini diluncurkan di aplikasi Google Translate di Android, tersedia di Amerika Serikat (AS) dan India untuk bahasa Inggris, Spanyol, dan Hindi. Fitur ini menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis ucapan Anda dan memberikan umpan balik instan tentang apa yang perlu diubah agar Anda dapat mengucapkan kata-kata dengan benar.

Google mengatakan telah menggunakan AI untuk menangkap "idiom yang rumit, bahasa gaul lokal, dan konteks halus dari bahasa setempat". Orang-orang yang menggunakan fitur Google Translate Practice setiap minggu "menggunakannya untuk kegiatan latihan berbicara, yang mencakup skenario interaktif untuk membantu orang membangun kepercayaan diri mereka untuk berbicara secara alami dalam situasi dunia nyata".

(Rahman Asmardika)