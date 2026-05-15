Google Tingkatkan Fitur Migrasi, Pindah dari iOS ke Android Jadi Lebih Mudah

JAKARTA – Selama acara utama Android Show I/O Edition 2026, Google mengumumkan peningkatan signifikan pada proses migrasi iOS ke Android. Kini proses tersebut mendukung lebih banyak jenis data, yang berarti Anda tidak akan kehilangan sebagian besar data saat beralih dari iOS ke Android.

Dilansir GSM Arena, mulai dari Android 17, Anda akan dapat mentransfer data dari iPhone ke Android dengan jauh lebih mudah. Fitur ini memperluas kemampuannya, dan sekarang dapat mentransfer pengaturan aksesibilitas, alarm, aplikasi (aplikasi gratis dengan data pengguna), entri kalender, riwayat panggilan, akun email, eSIM, file seperti gambar, video, dll., pesan, catatan, kata sandi, wallpaper, data WhatsApp, dan bahkan tata letak layar beranda.

Namun, sama seperti sebagian besar fitur terbaru Android, seperti fungsi Circle to Search, peralihan yang ditingkatkan ini akan tersedia terlebih dahulu di ponsel Galaxy dan Pixel. Peralihan baru ini kemungkinan akan diluncurkan bersama Android 17 dan One UI 9 Samsung yang akan hadir bersama Galaxy Z Flip8, Z Fold8, dan Z Fold8 Wide yang akan datang pada Juli ini. Fitur ini kemudian akan menyebar ke ponsel Android lainnya.

Samsung telah memulai program beta One UI 9.0, jadi kita mungkin akan melihat Smart Switch yang ditingkatkan lebih cepat dari yang diperkirakan.

(Rahman Asmardika)