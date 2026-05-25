Cara Mudah dan Aman Blokir Situs Judi di HP

JAKARTA - Maraknya peredaran situs judi online (judol) di ruang digital menjadi tantangan besar bagi masyarakat Indonesia. Meskipun Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) gencar memutus akses jutaan konten perjudian, situs-situs baru kerap muncul memanfaatkan kelengahan pengguna internet. Agar HP Anda dan keluarga terhindar dari paparan konten ilegal ini, langkah preventif secara mandiri sangat diperlukan.

Berikut adalah panduan mudah dan aman memblokir akses situs judi langsung dari ponsel Anda.

1. Mengaktifkan Fitur Keamanan di Browser HP

Cara paling mendasar adalah menyaring konten melalui peramban (browser) yang sering digunakan di HP. Fitur-fitur keamanan internal ini bisa digunakan dengan langkah berikut:

Google Chrome (Android & iOS): Buka aplikasi Chrome, ketuk ikon titik tiga di pojok kanan atas, lalu pilih Setelan. Gulir ke bawah ke menu Privasi dan Keamanan, pilih Pengaturan Situs, cari menu Situs Judi atau konten sensitif, dan aktifkan sakelar Blokir.

SafeSearch Google: Anda juga bisa mengetik "Google SafeSearch" di peramban, lalu aktifkan opsi filter konten eksplisit untuk menyaring hasil pencarian yang mengarah ke situs judi.

Safari (iPhone/iOS): Masuk ke Pengaturan iPhone, pilih Screen Time (Durasi Layar) > Content & Privacy Restrictions. Aktifkan pembatasan tersebut, pilih Content Restrictions > Web Content, lalu centang Limit Adult Websites. Anda juga bisa menambahkan tautan situs judi spesifik ke daftar blokir permanen di menu tersebut.

2. Mengubah Pengaturan DNS Privat Perangkat

Langkah yang lebih menyeluruh adalah mengarahkan jaringan internet HP Anda ke sistem DNS yang otomatis menyaring konten negatif, seperti OpenDNS atau Cloudflare. Berikut langkah-langkahnya: