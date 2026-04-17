Apa Bedanya VPN dengan Proxy? Ini Penjelasannya

JAKARTA - Di era digital saat ini, privasi dan keamanan data menjadi prioritas utama bagi setiap pengguna internet. Banyak orang mulai mencari cara untuk menyembunyikan identitas mereka secara daring guna menghindari pengintaian maupun untuk mengakses konten yang dibatasi secara geografis.

Virtual Private Network (WPN) dan Proxy muncul sebagai opsi pilihan untuk melakukan hal-hal tersebut. Namun, meski kedua sekilas memiliki fungsi yang serupa, yakni menutupi alamat IP asli Anda, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda.

Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan mendasar antara VPN dan Proxy berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber.

Apa Itu Proxy?

Server proxy bertindak sebagai perantara atau gateway antara komputer Anda dan internet. Saat Anda menggunakan proxy, lalu lintas internet akan melewati server perantara tersebut sebelum mencapai situs web tujuan. Situs web tersebut hanya akan melihat alamat IP dari server proxy, bukan alamat IP asli Anda.

Namun, poin penting yang perlu dicatat adalah proxy bekerja pada tingkat aplikasi. Artinya, jika Anda memasang proxy di peramban (browser), maka hanya aktivitas di dalam peramban tersebut yang terlindungi. Aplikasi lain di perangkat Anda, seperti aplikasi perbankan atau email, tetap akan menggunakan koneksi internet langsung tanpa perantara. Selain itu, sebagian besar proxy tidak mengenkripsi data Anda, sehingga informasi yang Anda kirimkan masih berisiko untuk diintip oleh pihak ketiga.

Apa Itu VPN?

VPN menawarkan perlindungan yang jauh lebih menyeluruh. Berbeda dengan proxy, VPN bekerja pada tingkat sistem. Ini berarti setelah VPN diaktifkan, seluruh lalu lintas internet dari perangkat Anda—baik dari browser, aplikasi latar belakang, hingga pembaruan sistem—akan dialihkan melalui terowongan (tunnel) yang aman.

Keunggulan utama VPN terletak pada enkripsi. VPN tidak hanya menyembunyikan alamat IP Anda, tetapi juga membungkus data Anda dengan lapisan keamanan yang kuat. Hal ini memastikan bahwa ISP (penyedia layanan internet), peretas, maupun pemerintah tidak dapat melihat aktivitas apa yang sedang Anda lakukan atau data apa yang sedang Anda kirimkan.