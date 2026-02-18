Cara Mudah Menggunakan Proxy di Android

JAKARTA — Menggunakan proxy di Android kini semakin mudah untuk akses konten terblokir, menjaga privasi browsing, atau bypass pembatasan jaringan tanpa root, dengan port standar seperti 8080 (HTTP) atau 1080 (SOCKS5). Berbeda dari VPN yang menggunakan enkripsi penuh, proxy lebih ringan dan cepat, serta bisa digunakan dengan beberapa langkah mudah di Android.

Manfaat dan Risiko Proxy

Proxy bertindak sebagai perantara antara perangkat dan internet, menyamarkan lokasi dengan IP server proxy (misalnya HTTP/SOCKS5) dan port tertentu (contoh: 8080). Proxy berguna untuk membuka situs web yang diblokir tanpa log yang berat.

Namun, perlu dicatat bahwa banyak aplikasi proxy gratis rawan disusupi malware, sehingga pengguna perlu waspada saat menggunakannya.

Cara Menggunakan Proxy di Android

Metode 1: WiFi Native (Tanpa Aplikasi)