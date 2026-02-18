Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Mudah Menggunakan Proxy di Android

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |20:18 WIB
Cara Mudah Menggunakan Proxy di Android
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA — Menggunakan proxy di Android kini semakin mudah untuk akses konten terblokir, menjaga privasi browsing, atau bypass pembatasan jaringan tanpa root, dengan port standar seperti 8080 (HTTP) atau 1080 (SOCKS5). Berbeda dari VPN yang menggunakan enkripsi penuh, proxy lebih ringan dan cepat, serta bisa digunakan dengan beberapa langkah mudah di Android.

Manfaat dan Risiko Proxy 

Proxy bertindak sebagai perantara antara perangkat dan internet, menyamarkan lokasi dengan IP server proxy (misalnya HTTP/SOCKS5) dan port tertentu (contoh: 8080). Proxy berguna untuk membuka situs web yang diblokir tanpa log yang berat.

Namun, perlu dicatat bahwa banyak aplikasi proxy gratis rawan disusupi malware, sehingga pengguna perlu waspada saat menggunakannya.

Cara Menggunakan Proxy di Android

Metode 1: WiFi Native (Tanpa Aplikasi)

  • Buka Pengaturan > Jaringan & Internet > WiFi > Pilih jaringan > Edit (ikon pensil).
  • Scroll ke Proxy > Manual.
  • Input Nama host/IP: 123.456.789.012 (dari free-proxy-list.net), Port: 8080 (HTTP) atau 1080 (SOCKS).
  • Jika perlu: Username/Password > Simpan > Tes di browser incognito.
  • Troubleshoot: Jika error “Tidak tersambung”, nonaktifkan proxy sementara atau coba port 3128.
     

