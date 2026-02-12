Google Mengonfirmasi Android 17 Beta 1 Akan Segera Dirilis

JAKARTA – Google mengonfirmasi akan segera merilis versi beta pertama dari Android 17 kepada pengguna. Dalam sebuah unggahan di Reddit, Google mengatakan bahwa Android 17 Beta 1 akan diluncurkan dengan perbaikan bug serta mencakup peningkatan kinerja dan stabilitas sistem.

Dilansir GSM Arena, pengguna yang saat ini terdaftar dalam program Android Beta akan secara otomatis menerima pembaruan Android 17 Beta 1 setelah diluncurkan.

Bagi mereka yang tidak ingin menginstal Android 17 Beta perlu keluar dari program beta. Untuk melakukannya tanpa kehilangan data, mereka harus keluar sekarang, mengabaikan pembaruan yang berlabel Downgrade, dan menunggu rilis publik stabil Android 16 QPR3.

Google baru-baru ini mulai meluncurkan pembaruan Android 16 QPR3 Beta 2.1 ke perangkat Pixel yang memenuhi syarat.