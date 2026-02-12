Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Mengonfirmasi Android 17 Beta 1 Akan Segera Dirilis

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |13:47 WIB
Google Mengonfirmasi Android 17 Beta 1 Akan Segera Dirilis
Android 17.
A
A
A

JAKARTA – Google mengonfirmasi akan segera merilis versi beta pertama dari Android 17 kepada pengguna. Dalam sebuah unggahan di Reddit, Google mengatakan bahwa Android 17 Beta 1 akan diluncurkan dengan perbaikan bug serta mencakup peningkatan kinerja dan stabilitas sistem.

Dilansir GSM Arena, pengguna yang saat ini terdaftar dalam program Android Beta akan secara otomatis menerima pembaruan Android 17 Beta 1 setelah diluncurkan.

Bagi mereka yang tidak ingin menginstal Android 17 Beta perlu keluar dari program beta. Untuk melakukannya tanpa kehilangan data, mereka harus keluar sekarang, mengabaikan pembaruan yang berlabel Downgrade, dan menunggu rilis publik stabil Android 16 QPR3.

Google baru-baru ini mulai meluncurkan pembaruan Android 16 QPR3 Beta 2.1 ke perangkat Pixel yang memenuhi syarat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/16/3205731//google_play_store_akan_memperingatkan_tentang_aplikasi_yang_menguras_baterai-mCDi_large.jpg
Google Play Store Mulai Beri Peringatan Tentang Aplikasi yang Bikin Baterai Terkuras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204551//goto-Nsbt_large.jpg
Penjelasan GoTo soal Investasi Google, Pastikan Nadiem Tak Lagi Terlibat sejak Jadi Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/16/3202446//google_gemini-NpFS_large.jpg
Google Gemini Sekarang Bisa Membuat Trek Musik dan Lagu, Semua Bisa Mencoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/16/3202329//ilustrasi-hG7o_large.jpg
Cara Mudah Menggunakan Proxy di Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/16/3200844//menko_pmk_pratikno_berbicara_mengenai_perlindungan_bagi_anak_anak_di_dunia_digital-SI9q_large.jpg
Kritik Google dan YouTube, Menko PMK Soroti Panduan Perlindungan Digital untuk Anak Belum Efektif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/16/3200399//ilustrasi-zLdF_large.jpg
Cara Memulihkan Akun Google yang Sudah Terlanjur Dihapus
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement