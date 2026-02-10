Kritik Google dan YouTube, Menko PMK Soroti Panduan Perlindungan Digital untuk Anak Belum Efektif

JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengkritik dua platform digital raksasa, Google dan YouTube, terkait perlindungan digital terhadap anak. Kritik itu disampaikan Pratikno dalam acara Bijak Cerdas Berdigital dan Ber-AI yang diselenggarakan Google dan YouTube dalam rangka Hari Keamanan Berinternet 2026 di Kemenko PMK pada Selasa (10/2/2026).

Pratikno menekankan bahwa perlindungan digital bagi anak sangatlah penting, mengingat hal tersebut bisa berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan mental. Menurutnya, hal ini sangat berkaitan dengan platform digital yang sudah banyak digunakan oleh anak-anak saat ini, seperti Google dan YouTube.

“Presiden Prabowo punya concern yang luar biasa untuk SDM unggul dan tangguh, itu adalah mandat kita. Bahwa semua anak Indonesia, semua orang tua itu satu harus sehat. Sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara moral, sehat secara sosial, sehat secara sekujur tubuh,” kata Pratikno, Selasa.

Ia menyoroti langkah Google agar tidak hanya terpaku pada pembuatan buku panduan untuk orang tua dan guru dalam edukasi ketahanan digital terhadap anak.

“Kita-kita ini sudah banyak bergantung kepada Anda (YouTube dan Google). Makanya tadi saya katakan, Anda tidak cukup hanya membuat panduan untuk orang tua, panduan untuk guru, panduan untuk itu. Menulis panduan tapi nggak ada yang menggunakan,” ucapnya.