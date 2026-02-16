Ini Cara Mematikan Suara Kamera iPhone Tanpa Pakai Aplikasi

JAKARTA - Suara jepretan kamera iPhone yang khas sering kali mengganggu saat mengambil foto di tempat umum atau situasi tertentu, seperti saat rapat. Gangguan kecil ini nyatanya bisa dihilangkan dengan beberapa sederhana yang disediakan Apple di dalam perangkatnya, tanpa perlu menggunakan aplikasi tambahan.

Cara ini bisa digunakan pada berbagai model iPhone, termasuk seri terbaru dengan iOS terkini, dan telah dikonfirmasi melalui dukumen resmi Apple Support.

​

Mengaktifkan Mode Silent

Cara paling mudah dan cepat adalah dengan menggunakan tombol Ring/Silent di sisi kiri iPhone. Geser tombol tersebut ke bawah hingga garis oranye muncul, menandakan mode Silent aktif; ini akan mematikan suara shutter kamera secara otomatis.

Untuk model iPhone seperti iPhone 15 Pro atau iPhone 16 series yang memiliki Action Button alih-alih tombol fisik, tekan Action Button untuk mengaktifkan mode Silent. perlu diperhatikan bahwa di beberapa negara seperti Jepang dan Korea, suara shutter tidak bisa dimatikan sepenuhnya karena regulasi privasi setempat.

Menurunkan Volume di Mode Foto

Buka aplikasi Kamera, pastikan berada di mode Photo, lalu akses Control Center dengan menggeser dari pojok kanan atas layar (untuk iPhone dengan Face ID) atau dari bawah (untuk model lama). Turunkan slider volume media hingga nol; suara shutter akan hilang saat memotret. Metode ini memengaruhi volume media secara keseluruhan, sehingga cocok jika Anda tidak ingin mengaktifkan Silent Mode penuh yang memengaruhi notifikasi. Kembali ke Kamera dengan menggeser layar, dan ambil foto tanpa suara mengganggu.