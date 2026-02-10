Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Menambahkan atau Menghapus Akun di Android

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |20:15 WIB
Cara Menambahkan atau Menghapus Akun di Android
Ilustrasi.
JAKARTA – Mengelola akun adalah fitur penting di perangkat Android yang dibutuhkan untuk sinkronisasi email, kontak, dan aplikasi. Proses pengelolaan akun pada Android, termasuk penambahan dan penghapusan akun, dapat dilakukan dengan mudah melalui pengaturan bawaan.

Berikut langkah-langkah menambah dan menghapus akun Google pada perangkat Android.

Menambahkan Akun Google atau Lainnya

Android mendukung banyak akun (Google, Microsoft, email) untuk fleksibilitas penggunaan pribadi maupun pekerjaan. Untuk menambah akun, berikut langkah-langkahnya:

  • Buka aplikasi Pengaturan (ikon roda gigi di home screen atau app drawer).
  • Gulir ke Pengguna & akun atau Akun (bisa berbeda antar brand seperti Samsung/Oppo).
  • Ketuk Tambahkan akun.
  • Pilih tipe: Google untuk Gmail/Drive, atau Email untuk lainnya.
  • Masukkan alamat email/username dan kata sandi.
  • Verifikasi via OTP atau 2FA jika aktif; ikuti petunjuk di layar.
  • Konfirmasi sinkronisasi (kontak, kalender, foto) dan izinkan akses.
  • Masukkan PIN/pola perangkat untuk keamanan.
     

1 2
      
