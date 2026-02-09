Bagaimana Nasib Ponsel Emas T1 Buatan Trump? Berikut Informasi Terbarunya

JAKARTA — Sejak Trump Mobile mengumumkan T1 Phone, pertanyaan bermunculan mengenai apakah perangkat itu benar-benar akan dibuat dan dipasarkan. Kini, lebih dari enam bulan sejak pertama kali diumumkan, T1 Phone masih diselimuti misteri, dan peluncurannya terus ditunda.

The Verge berhasil berbicara dengan dua eksekutif perusahaan tersebut, Don Hendrickson dan Eric Thomas, yang memberikan beberapa detail tambahan tentang perangkat ini.

Pertama-tama, T1 Phone belum mati. Hanya saja, Trump Mobile sedang menghadapi sejumlah kendala sehingga peluncuran ponsel ini terus tertunda.

Beberapa perubahan menit terakhir pada desain dan perangkat keras menjadi alasannya. Sasis yang diperbarui memiliki modul kamera lebih menonjol dengan tiga sensor kamera yang disusun vertikal. Namun, para eksekutif mengatakan bahwa logo T1 akan dihilangkan, meski lapisan cat emas dan bendera Amerika tetap ada.