Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bagaimana Nasib Ponsel Emas T1 Buatan Trump? Berikut Informasi Terbarunya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |19:43 WIB
Bagaimana Nasib Ponsel Emas T1 Buatan Trump? Berikut Informasi Terbarunya
Trump T1 Mobile pertama kali diumumkan pada Juni 2025.
A
A
A

JAKARTA — Sejak Trump Mobile mengumumkan T1 Phone, pertanyaan bermunculan mengenai apakah perangkat itu benar-benar akan dibuat dan dipasarkan. Kini, lebih dari enam bulan sejak pertama kali diumumkan, T1 Phone masih diselimuti misteri, dan peluncurannya terus ditunda.

The Verge berhasil berbicara dengan dua eksekutif perusahaan tersebut, Don Hendrickson dan Eric Thomas, yang memberikan beberapa detail tambahan tentang perangkat ini.

Pertama-tama, T1 Phone belum mati. Hanya saja, Trump Mobile sedang menghadapi sejumlah kendala sehingga peluncuran ponsel ini terus tertunda.

Beberapa perubahan menit terakhir pada desain dan perangkat keras menjadi alasannya. Sasis yang diperbarui memiliki modul kamera lebih menonjol dengan tiga sensor kamera yang disusun vertikal. Namun, para eksekutif mengatakan bahwa logo T1 akan dihilangkan, meski lapisan cat emas dan bendera Amerika tetap ada.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/18/3206059//ilustrasi-cARZ_large.jpg
Trump Pertimbangkan Kerahkan Militer AS Ambil Alih Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/51/3206050//donald_trump_mendesak_agar_australia_memberikan_suaka_politik_kepada_pemain_pemain_timnas_iran-F8p3_large.jpg
Donald Trump Takut Pemain Timnas Iran Dibunuh, Desak Australia Berikan Suaka Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/18/3206008//viral-hmKY_large.jpg
Trump: Perang AS-Israel di Iran Segera Berakhir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/18/3205859//presiden_amerika_serikat_donald_trump_dan_perdana_menteri_israel_bernjamin_netanyahu-PqRl_large.jpg
Trump: Keputusan Akhiri Perang Iran Akan Dibuat Bersama Netanyahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/18/3205355//presiden_amerika_serikat_donald_trump-Onv1_large.jpg
Trump Serukan Garda Revolusi Iran Letakkan Senjata, Janjikan ‘Kekebalan Total’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/18/3205340//presiden_amerika_serikat_donald_trump-BljD_large.jpg
Trump Ancam Gulingkan Pemerintah Kuba Setelah Perang dengan Iran Selesai
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement