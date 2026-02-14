Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Penawaran Unik, Beli Casing Emas Dapat Gratis iPhone 17 Pro Max

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |15:14 WIB
Penawaran Unik, Beli Casing Emas Dapat Gratis iPhone 17 Pro Max
Casing iPhone 17 berlapis emas Au99.99 Gold.
JAKARTA - Biasanya, orang mendapatkan casing murah secara gratis saat membeli ponsel, bahkan banyak brand ponsel kini menyertakan casing di dalam boks paket penjualannya. Namun, platform e-commerce China justru meluncurkan promo sebaliknya: membeli casing akan mendapatkan iPhone 17 Pro Max secara gratis.

Dilansir Oddity Central, casing iPhone 17 Pro Max yang ditawarkan adalah edisi terbatas yang dijuluki “Au99.99 Gold”. Casing ini dilapisi emas dengan berbagai bobot mulai dari 10 gram hingga 100 gram. Jelas, semakin banyak emas yang digunakan semakin mahal harga casing tersebut, dengan yang terberat dibanderol fantastis 139.999 yuan atau setara Rp341 juta.

Untuk membuat penawaran ini menarik, bagi yang mempertimbangkan untuk menghabiskan Rp341 juta untuk casing tersebut, JD.com akan memberikan ponsel iPhone 17 Pro Max secara gratis.

Satu hal yang perlu diingat saat membeli casing ponsel ini adalah lapisan emas diketahui dapat mengganggu pengisian daya nirkabel, sehingga menyebabkan ponsel menjadi terlalu panas.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
