Fitur dan Cara Pengaturan yang Perlu Diubah Agar Internet di Android Makin Ngebut

JAKARTA - Pernahkah Anda merasa koneksi internet terasa "lemot" padahal indikator sinyal menunjukkan bar penuh dan kuota masih banyak? Situasi ini kerap membuat kesal, bahkan membuat Anda mengeluhkan layanan internet seluler Anda.

Tetapi, masalahnya belum tentu ada pada operator seluler Anda, melainkan performa internet yang terhambat oleh pengaturan bawaan ponsel yang kurang optimal atau aplikasi yang "haus" data di latar belakang. Android, sebagai sistem operasi yang fleksibel, menyediakan berbagai cara pengaturan yang bisa digunakan untuk memaksimalkan kecepatan akses data.

Berikut adalah beberapa langkah teknis berdasarkan panduan resmi Google Android dan praktik terbaik dari pakar teknologi untuk membuat koneksi Anda lebih responsif.

1. Gunakan Private DNS (DNS Pribadi)

Salah satu cara paling efektif untuk mempercepat waktu respons (latency) saat membuka situs web adalah dengan mengganti DNS bawaan operator ke DNS yang lebih cepat dan aman. Sejak Android 9 (Pie), fitur ini sudah tersedia secara sistemik.

Cara Atur: Buka Setelan (Settings) > Jaringan & Internet > DNS Pribadi.