Realme C100 Segera Hadir, Smartphone dengan Baterai 8.000 mAh Pertama di Indonesia

JAKARTA - Realme segera menghadirkan smartphone dengan kapasitas baterai terbesar, realme C100, di Indonesia. realme C100 akan menjadi smartphone dengan kapasitas 8.000 mAh pertama dalam segmennya di Indonesia yang dilengkapi dengan ketahanan kelas tinggi.

Smartphone ini dinobatkan sebagai Global No. 1 dalam All-Day Heavy Usage Test oleh aplikasi benchmark AnTuTu, sebagai penegasan akan kemampuan baterai jumbonya. Baterai realme C100 diklaim mampu digunakan lebih dari 11 jam gaming online, lebih dari 24 jam streaming video, dan lebih dari 20 jam navigasi GPS.

Baterai Titan 8.000 mAh realme C100 dirancang untuk mempertahankan lebih dari 80% battery health setelah 7 tahun penggunaan. Baterai ini mendukung hingga 1.600 siklus pengisian, dua kali lipat dari standar Uni Eropa dan melampaui rata-rata di kelasnya.

Realme C100 dilengkapi dengan Titan Battery Safety System untuk memastikan keamanan, dan telah melalui pengujian ketat terhadap suhu ekstrem, benturan fisik, dan overcharge, sehingga tetap aman dan stabil dalam berbagai kondisi penggunaan.

Memaksimalkan efisiensi, realme C100 juga dilengkapi fitur AI Power Saving. Bekerja secara otomatis di tingkat sistem, fitur ini secara cerdas menyesuaikan aktivitas latar belakang, refresh rate, pemrosesan video, dan konfigurasi display untuk meminimalkan konsumsi daya yang tidak perlu tanpa mengorbankan performa. Dalam pengujian, mode ini menghemat sekitar 450 mAh daya setiap hari, yang setara dengan tambahan hingga 2 jam masa pakai baterai.

Ketahanan Ekstrem di Berbagai Kondisi