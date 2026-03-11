Realme 16 Series 5G Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya

JAKARTA – realme pada Selasa, (10/3/2026) resmi meluncurkan realme 16 Series 5G di Indonesia, yang terdiri dari tiga model: realme 16 5G, realme 16 Pro 5G, dan realme 16 Pro+ 5G. realme 16 Series 5G menghadirkan peningkatan pada fitur dan teknologi kamera, terutama pada model teratas, untuk berbagai kebutuhan dari konten hingga dokumentasi sehari-hari.

Realme 16 Pro+ 5G

Sebagai model tertinggi, realme 16 Pro+ 5G hadir sebagai ponsel pertama dengan kombinasi kamera 200MP + 50MP Periscope Telephoto di kelas harga di Bawah RP9 jutaan.

Realme 16 Pro+ 5G dilengkapi dengan 200MP LumaColor Camera, sensor Samsung HP5 200MP, ukuran besar 1/1.56 inci, aperture f/1.8, dan dukungan Super OIS, memastikan foto tetap stabil dan tajam di segala kondisi. Teknologi LumaColor IMAGE, tersertifikasi TÜV Rheinland, memberikan peningkatan besar pada akurasi warna, kontras, dan tekstur kulit.

Keunggulan paling unik ada pada kamera 50MP periskop telephoto dengan 3.5x optical zoom dan 10x hybrid zoom. Focal 3.5x memberi jarak ideal untuk portrait di teater, konser, hingga city landmarks. Sebelumnya fitur ini hanya hadir di flagship kelas atas, dan kini dibawa ke pasar mid-range untuk menghadirkan kualitas portrait profesional.

ProDepth Bokeh Algorithm memungkinkan “hair-level bokeh”, di mana helai rambut tetap tajam sementara latar memburam. Kemampuan zoom hingga 120x ikut memperluas kreativitas pengguna, termasuk untuk moon shot dan detail arsitektur.

Perekaman 4K HDR di semua focal length memberikan kebebasan penuh bagi kreator konten untuk membuat vlog sinematik. MainTrack Algorithm menjaga subjek tetap fokus saat bergerak, bahkan pada zoom tinggi.