Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Review realme 15 Pro 5G: All Rounder dengan Bodi Tipis, Baterai Jumbo, Tanpa Telefoto

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |14:31 WIB
Review realme 15 Pro 5G: All Rounder dengan Bodi Tipis, Baterai Jumbo, Tanpa Telefoto
realme 15 Pro 5G.
A
A
A

JAKARTA – realme 15 Pro 5G adalah model teratas dari ponsel seri nomor realme yang dirilis pada akhir 2025 lalu. Sebagai smartphone kelas menengah, realme 15 Pro 5G dilengkapi dengan spesifikasi dan fitur yang mumpuni, termasuk penambahan AI.

Unboxing

Unboxing realme 15 Pro

Ponsel ini hadir dalam boks berisi 1 unit realme 15 Pro 5G, 1 unit charger SuperVOOC 80W, kabel USB, dan case silikon transparan. Selain itu disertakan juga buku manual dan pin ejector SIM card.

Desain dan Layar

Desain realme 15 Pro 5G yang menarik dan stylish, dengan bodi ramping dan curved membuatnya enak digenggam. Ponsel ini juga relatif ringan, hanya 187 gr sehingga enak digunakan gaming tanpa membuat tangan pegal.

Panel belakang memiliki tekstur yang licin dengan modul berbentuk kotak di kanan atas, dimana dua kamera yang menonjol ditempatkan. Unit realme 15 Pro 5G yang digunakan Okezone memiliki pola seperti marmer yang menawan, dengan permukaan yang terlihat glossy.

realme 15 Pro kamera

realme 15 Pro 5G juga memiliki fitur Pulse Light, lampu RGB di modul kamera yang menyala saat ada notifikasi, musik, atau saat perangkat dalam telungkup. Pulse Light bisa diatur dari menu Pengaturan dan bisa dimatikan jika dirasa mengganggu atau tidak diinginkan.

Bagian sisi-sisi ponsel ini dibalut lapisan yang tampaknya seperti logam untuk melindungi dari benturan. Sisi kiri diisi tombol volume dan tombol power, sementara di bagian bawah terdapat speaker, slot dual SIM, serta port USB-C.

Ponsel ini memiliki ketahanan IP68 dan IP69 yang berarti tahan debu dan air meski terendam, bahkan ketahanan tinggi terhadap guncangan dan benturan.

realme 15 Pro 5G menggunakan layar curved AMOLED 6,8 inci dengan refresh rate 144Hz dan kecerahan maksimum 4.500 nits. Layar memiliki bezel tipis dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 7i untuk mencegah goresan.

Meski tidak banyak aplikasi yang menggunakan refresh rate hingga 144Hz, layar ini memungkinkan penggunaan yang nyaman.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/16/3205161//realme_16_5g-Tt1f_large.jpeg
Realme 16 5G Jadi Ponsel Pertama dengan Fitur Selfie Mirror
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/16/3203218//realme_16_series_5g_launch-QbhS_large.jpeg
Realme 16 Series Segera Rilis di Indonesia, Usung Kamera 200MP + 50MP Periscope Telephoto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/16/3194988//ilustrasi-xdRm_large.jpg
Realme Dikabarkan Akan Kembali Bergabung dengan Oppo dan OnePlus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/16/3191349//poco_c85-miaZ_large.jpg
Review POCO C85: Ponsel Rp1 Jutaan dengan Performa Solid dan Baterai Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/16/3176236//realme_watch_5-uTyS_large.jpeg
Unboxing Realme Watch 5, Smartwatch Stylish Harga Rp799 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/16/3175937//realme_watch_5-e57S_large.png
Realme Watch 5 dengan Fitur Khusus Gamer Rilis di Indonesia, Cek Harganya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement