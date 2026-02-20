Review realme 15 Pro 5G: All Rounder dengan Bodi Tipis, Baterai Jumbo, Tanpa Telefoto

JAKARTA – realme 15 Pro 5G adalah model teratas dari ponsel seri nomor realme yang dirilis pada akhir 2025 lalu. Sebagai smartphone kelas menengah, realme 15 Pro 5G dilengkapi dengan spesifikasi dan fitur yang mumpuni, termasuk penambahan AI.

Unboxing

Ponsel ini hadir dalam boks berisi 1 unit realme 15 Pro 5G, 1 unit charger SuperVOOC 80W, kabel USB, dan case silikon transparan. Selain itu disertakan juga buku manual dan pin ejector SIM card.

Desain dan Layar

Desain realme 15 Pro 5G yang menarik dan stylish, dengan bodi ramping dan curved membuatnya enak digenggam. Ponsel ini juga relatif ringan, hanya 187 gr sehingga enak digunakan gaming tanpa membuat tangan pegal.

Panel belakang memiliki tekstur yang licin dengan modul berbentuk kotak di kanan atas, dimana dua kamera yang menonjol ditempatkan. Unit realme 15 Pro 5G yang digunakan Okezone memiliki pola seperti marmer yang menawan, dengan permukaan yang terlihat glossy.

realme 15 Pro 5G juga memiliki fitur Pulse Light, lampu RGB di modul kamera yang menyala saat ada notifikasi, musik, atau saat perangkat dalam telungkup. Pulse Light bisa diatur dari menu Pengaturan dan bisa dimatikan jika dirasa mengganggu atau tidak diinginkan.

Bagian sisi-sisi ponsel ini dibalut lapisan yang tampaknya seperti logam untuk melindungi dari benturan. Sisi kiri diisi tombol volume dan tombol power, sementara di bagian bawah terdapat speaker, slot dual SIM, serta port USB-C.

Ponsel ini memiliki ketahanan IP68 dan IP69 yang berarti tahan debu dan air meski terendam, bahkan ketahanan tinggi terhadap guncangan dan benturan.

realme 15 Pro 5G menggunakan layar curved AMOLED 6,8 inci dengan refresh rate 144Hz dan kecerahan maksimum 4.500 nits. Layar memiliki bezel tipis dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 7i untuk mencegah goresan.

Meski tidak banyak aplikasi yang menggunakan refresh rate hingga 144Hz, layar ini memungkinkan penggunaan yang nyaman.