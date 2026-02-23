Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Realme 16 Series Segera Rilis di Indonesia, Usung Kamera 200MP + 50MP Periscope Telephoto

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |16:05 WIB
Realme 16 Series Segera Rilis di Indonesia, Usung Kamera 200MP + 50MP Periscope Telephoto
realme 16 Series 5G akan diluncurkan pada 10 Maret 2026.
JAKARTA – realme mengumumkan peluncuran realme 16 Series 5G di Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Maret 2026. Lini realme 16 Series 5G hadir dalam tiga model: realme 16 Pro+ 5G, realme 16 Pro 5G, dan realme 16 5G.

Seri terbaru ini mengusung tema “200MP Portrait in Every Vibe” yang menegaskan fokus pada fotografi untuk segmen anak muda yang menginginkan kombinasi kamera lengkap dan canggih dalam satu ponsel.

Pada seri ini, realme 16 Pro+ 5G akan menjadi ponsel pertama di kelasnya yang menghadirkan kombinasi kamera 200MP + 50MP Periscope Telephoto.

“Peluncuran realme 16 Series 5G akan menjadi salah satu momen terpenting bagi kami karena menghadirkan kombinasi kamera pertama di segmennya, yaitu 200MP + 50MP Periscope Telephoto, yang telah lama dinantikan oleh anak muda Indonesia,” kata Krisva Angnieszca – Public Relations Lead realme Indonesia dalam keterangannya.

“Melalui berbagai peningkatan pada kamera, desain, performa, serta program pre-order bernilai tinggi, kami ingin memastikan bahwa setiap pengguna dapat merasakan pengalaman flagship portrait yang sesungguhnya,” tambahnya.

 

      
