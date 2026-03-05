Realme 16 5G Jadi Ponsel Pertama dengan Fitur Selfie Mirror

JAKARTA – realme akan memperkenalkan realme 16 5G bersama dengan realme 16 Series 5G pekan depan. realme 16 5G akan menjadi smartphone pertama yang membawa fitur selfie mirror serta fotografi dan desain baru yang disebut Air Design.

"realme memosisikan fitur selfie mirror sebagai sebuah inovasi yang benar-benar mengubah cara pengguna mengambil foto diri. Fitur ini tidak hanya menghadirkan kualitas gambar yang lebih presisi, tetapi juga memberikan pengalaman sosial dan estetik yang berbeda," kata Krisva Angnieszca, Public Relations Lead realme Indonesia.

AI Portrait Master: Dual 50MP & Industry-First Selfie Mirror

realme 16 5G hadir sebagai AI Portrait Master dengan konfigurasi dual 50MP, pada kamera depan dan kamera belakang sensor Sony IMX852 50MP. Sistem kamera didukung oleh algoritma portrait LumaColor IMAGE, yang mengombinasikan algoritma RawHDR, AI Facial Beautification, dan color calibration untuk menghasilkan tone kulit yang natural, tekstur tajam namun tetap lembut, serta reproduksi warna akurat tanpa efek berlebihan.

Algoritma ini sama seperti yang digunakan pada realme 16 Pro Series 5G, memberikan pengalaman portrait premium meski berada di segmen lebih terjangkau.