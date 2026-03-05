Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Realme 16 5G Jadi Ponsel Pertama dengan Fitur Selfie Mirror

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |14:43 WIB
Realme 16 5G Jadi Ponsel Pertama dengan Fitur Selfie Mirror
realme 16 5G.
A
A
A

JAKARTA – realme akan memperkenalkan realme 16 5G bersama dengan realme 16 Series 5G pekan depan. realme 16 5G akan menjadi smartphone pertama yang membawa fitur selfie mirror serta fotografi dan desain baru yang disebut Air Design.

"realme memosisikan fitur selfie mirror sebagai sebuah inovasi yang benar-benar mengubah cara pengguna mengambil foto diri. Fitur ini tidak hanya menghadirkan kualitas gambar yang lebih presisi, tetapi juga memberikan pengalaman sosial dan estetik yang berbeda," kata Krisva Angnieszca, Public Relations Lead realme Indonesia.

AI Portrait Master: Dual 50MP & Industry-First Selfie Mirror

realme 16 5G hadir sebagai AI Portrait Master dengan konfigurasi dual 50MP, pada kamera depan dan kamera belakang sensor Sony IMX852 50MP. Sistem kamera didukung oleh algoritma portrait LumaColor IMAGE, yang mengombinasikan algoritma RawHDR, AI Facial Beautification, dan color calibration untuk menghasilkan tone kulit yang natural, tekstur tajam namun tetap lembut, serta reproduksi warna akurat tanpa efek berlebihan.

realme 16 5G Selfie Mirror.

Algoritma ini sama seperti yang digunakan pada realme 16 Pro Series 5G, memberikan pengalaman portrait premium meski berada di segmen lebih terjangkau.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/16/3204250//redmi_a7_pro-4Vuh_large.jpeg
Redmi A7 Pro Resmi Meluncur, Smartphone Rp1 Jutaan dengan Layar 120Hz dan Baterai Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/16/3203756//iqoo_15r_resmi_diluncurkan_di_indonesia-DqLr_large.jpg
iQOO 15R Resmi Meluncur dengan Snapdragon 8 Gen 5, Harga Mulai Rp7 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/16/3203218//realme_16_series_5g_launch-QbhS_large.jpeg
Realme 16 Series Segera Rilis di Indonesia, Usung Kamera 200MP + 50MP Periscope Telephoto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/16/3202667//realme_15_pro_5g-kZbw_large.jpg
Review realme 15 Pro 5G: All Rounder dengan Bodi Tipis, Baterai Jumbo, Tanpa Telefoto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/16/3200869//ilustrasi-BKwY_large.jpg
Cara Menambahkan atau Menghapus Akun di Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/16/3200659//trump_t1_mobile-n7rd_large.jpg
Bagaimana Nasib Ponsel Emas T1 Buatan Trump? Berikut Informasi Terbarunya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement